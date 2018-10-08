美国商务部长称可能复制“毒丸”条款 加大施压中国

美国商务部长罗斯周五表示，在最近达成的美墨加贸易协定 (USMCA) 中，一项旨在阻止与中国达成贸易协议的 “ 毒丸 ”(poison pill) 条款，未来可能会被复制在美国与其他贸易伙伴达成的贸易协定中，加大对中国开放其市场的施压。





罗斯在接受路透采访时表示，该条款是 “ 一项堵住贸易协定中漏洞的举措 ” ，这些漏洞使中国的贸易、知识产权和行业补贴行为 “ 合法化 ” 。





美国目前正在与日本和欧盟进行初步贸易谈判，以降低关税和监管壁垒，削减美国在汽车和其他商品上的贸易逆差。





如果欧盟和日本签署与新美墨加贸易协定相似的条款，则表明两国与美国的立场完全一致，希望加大对中国施压，要求中方做出重大经济政策变革。





USMCA 的这个条款，实际上赋予了华盛顿对加拿大和墨西哥与其他国家签订的自贸协定的否决权，以确保这些自贸伙伴国是市场经济体，且国家没有在经济中占据主导地位，后者是特朗普政府对中国发动关税战的核心诉求。





根据这项条款，如果 USMCA 中的任何一个国家与一个 “ 非市场经济国家 ” 签署贸易协定，另外两个国家可以在六个月内自由退出，并达成双边贸易协定。





“ 这是合理的，相当于一种毒丸， ” 罗斯说。





当被问及该条款是否会在未来的贸易协定中被复制时，罗斯表示， “ 我们将拭目以待。我们在与墨西哥和加拿大达成的协定中加入了这一条款，这当然是有益的，不管我们与其他国家达成的协议中是否会包含此条款。 ”





不过他补充说，有了这一先例，在其他贸易协定中加入此条款将变得更加容易。 “ 人们会明白，这是达成协议的先决条件之一， ” 他说。









** 进一步研究汽车关税问题 **





令欧盟和日本担心的是，美方威胁对进口汽车和零部件征收 25% 关税，目前美国商务部正在研究这类进口是否构成国家安全威胁。 USMCA 基本上对加拿大与墨西哥豁免此类关税。





罗斯说，加墨实际上 “ 不再真正是 ( 国家安全关税 ) 的征收对象，因为他们已签署一项协议，根据协议，我们应该分别对每个国家的 260 万辆进口汽车豁免关税。 ”





罗斯不愿讨论针对汽车零部件的 “232 条款 ” 调查结果公布时间，指特朗普总统已表示，在与欧盟日本谈判期间他不会实施关税。





但罗斯的讲话暗示这个调查可能会拖得更久，他表示商务部正在将 USMCA 中的汽车贸易细节纳入考量，包括要求提高美国原产汽车零部件比例的条款。





罗斯还表示，日本应采取措施将 “ 制造业迁到美国 ” ，以削减对美 400 亿美元的汽车贸易顺差。他没有透露特朗普政府是否寻求日本主动限制汽车出口。





“ 将通过协商决定采取什么方法。解决问题的方法很多， ” 罗斯称。 “ 我们希望增加各种产品在美国的生产。我们对任何人的基本要求都是这样。 ”





罗斯称，美国 11 月 6 日国会选举之前，与中国的贸易谈判料不会有什么进展，并表示目前中国官员看来也无心谈判。





他称，一些中国官员认为，民主党在国会的进展会削弱特朗普的权力，但这种判断是错误的，因为 “ 真正的农户，真正的农场主仍然坚持立场， ” 不大可能放弃对特朗普和共和党的支持。





罗斯赞扬商务部在

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月与中兴通讯的和解之举，称这让后者接受了前所未有的整顿和审查，可以用在其他案例上。（路透社）

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