新加坡推出通用二维码

港媒称，与拥有八达通卡的香港一样，新加坡也是电子支付系统的早期采用者，于 1985 年推出了银行直接转账 GIRO 系统，该系统允许人们每月直接从自己的银行账户向一家结算机构付款。但是，在那之后，这两个城市都发现它们在通往无现金社会的竞赛中被中国内地迅速发展的移动支付场景所超越。





据香港《南华早报》网站 10 月 6 日报道，专家说，随着新加坡推出实现无现金社会的国家计划，眼下有迹象表明新加坡正在追赶。





报道称，新加坡政府的目标是减少现金使用，到 20 20 年将 ATM 机取款量减少到只占电子交易的 20% ，到 2025 年实现无支票。





此外，随着最近一个通用二维码的推出，消费者能够通过扫描二维码从多达 27 个电子支付应用软件转账，拼图正在慢慢成形。





新加坡南洋理工大学商学院信息技术与运营管理系主任莫惠钫教授说，新加坡最初的无现金行动存在一个问题，那就是市场四分五裂。她说，在中国，阿里巴巴和腾讯等科技公司通过支付宝和微信支付平台主导移动支付领域，与之不同，新加坡有太多独立的服务商，包括银行和共享出行公司等。





报道称，因此，从即时通信应用软件起家的微信在推出电子钱包系统时已经拥有了数以百万计的用户，而新加坡的服务商却在相互竞争，只为了一小块蛋糕。





报道认为，这是一种两败俱伤的局面：消费者没有动力跳上任何平台，因为它们只能在某些零售网点使用，而商家也看不到支付额外交易费的好处。





2016 年，新加坡每 10 笔消费交易中就有 6 笔仍以现金形式进行。





报道称，在从城市规划和环境管理到住房和社会保障体系等一系列问题上，中国多年来一直在向新加坡学习，但情况似乎已经发生了变化。就连新加坡总理李显龙 2017 年在国庆日集会上发表讲话时也称赞中国是通往无现金社会的领路人，时任人力部长林瑞生也承认，在中国感觉像是没见过世面的 “ 乡巴佬 ” 。





李显龙说： “ 当来自中国的游客发现他们要在这里使用现金时，他们会问，新加坡怎么这么落后？ ”





报道称，不过新加坡国立大学商学院副教授汤普森 · 泰奥认为，随着 9 月份推出新加坡通用二维码，新加坡采取了一个务实的解决方案，使得消费者和商家能够更加方便地参与到这种无现金的运动中。他说： “ 从这个意义上说，新加坡可以通过可互操作的二维码赶上中国或走在中国前面。 ”





他说：

“

这需要时间，但随着更多商户和客户走向无现金，无现金支付的效果将显现，采用无现金支付的速度也将加快。

”

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