外媒称“邮包炸弹”搅动美中期选举：美政治分裂暴露无遗

外媒称，美国前总统奥巴马和前国务卿希拉里是疑似邮包炸弹的袭击目标，这些炸弹还被邮寄给其他多名备受瞩目的民主党人和 CNN 。纽约官员 24 日称此举为恐怖主义行为。





据路透社 10 月 24 日报道， FBI 称，这些可疑包裹在签收之前被截获，这些收件人包括前司法部长埃里克 · 霍尔德和前中情局长布伦南。没有一个包裹爆炸，也没有人员受伤。目前，尚无组织声称对此负责。





报道称， FBI 在一份声明中表示，五个邮包都以含气泡包裹材料包装， “ 可能含有破坏性装置 ” ，并且每个都贴有打印出的地址标签和六枚邮票。





纽约市负责情报和反恐事务的副警长约翰 · 米勒说： “ 这些爆炸装置似乎都是雷管炸弹。 ”

两党互指对方 “ 幕后黑手 ”





另据 “ 今日俄罗斯 ” 电视台网站 10 月 24 日报道，克林顿一家、奥巴马一家、索罗斯、民主党全国委员会前主席黛比 · 沃瑟曼 · 舒尔茨和民主党众议员玛克辛 · 沃特斯之间有什么共同之处？他们都是直言不讳批评特朗普的人，也都是邮包炸弹的收件人。这之间是否有关联？





纽约市长白思豪和纽约州州长安德鲁 · 科莫在 24 日的记者会上称这是 “ 恐怖主义行为 ” ，将此事放在了即将到来的中期选举的背景之下。





作为国会民主党领袖的参议员查克 · 舒默和众议员南希 · 佩洛西谴责特朗普 “ 纵容暴力行为的言论 ” 。 CNN 全球网总裁杰夫 · 朱克也抨击白宫，谴责特朗普 “ 不断攻击媒体的行为 ” 。





报道称，民主党活动人士迅速把矛头对准特朗普，称这是他的支持者所为。而一些保守派评论员则反驳说，炸弹恐吓事件发生的时间 —— 距离争议不断的中期选举仅两周 —— 表明民主党人在打同情牌。





此外据美国赫芬顿邮报网站 10 月 24 日报道，邮包炸弹显然已经被寄往两位美国前总统的住所和一座满是记者的大楼，但就在不久后，网上就有人叫嚣这是 “ 编造的 ” 。





据报道， FBI 前助理局长克里斯 · 斯韦克对福克斯新闻频道说，邮寄这些简易炸弹可能是 “ 试图让选民给民主党投票 ” 的人所为。他表示： “ 这未必意味着有人支持某种保守的意识形态，并把矛头对准民主党人。很可能是有人为了让选民给民主党投票，因此想要博取同情。 ”





保守派电台主持人拉什 · 林博毫无根据地声称，邮寄炸弹的肯定是民主党人，因为 “ 共和党人根本做不出这种事 ” 。





又据西班牙《国家报》网站 10 月 25 日报道，距 11 月 6 日的中期选举还有不到两周时间， “ 邮包炸弹 ” 事件打破了美国目前的政治局面。这场选举正变得愈发艰巨，包括民主党人和共和党人在内的全体政治阶层都将参与其中。就连美国总统特朗普也将此次选举视作对其余下两年任期进行的一场信任或不信任投票。





报道称，就在举行各类集会活动进行拉票期间，可怕的 “ 恐怖主义 ” 一词突然搅乱了选举氛围。白宫发言人萨拉 · 桑德斯称幕后主使将受到法律制裁，并表示 “ 这些恐怖主义行径令人不齿 ” 。

负责该事件的特工梅森 · 布雷曼说： “ 我们已启动刑事调查。我们将利用一切资源来锁定策划者。 ” 纽约市长白思豪说： “ 我们不能让恐怖分子恐吓我们。这是一种旨在侵蚀我们自由的行为。 ”





报道称，美国政府坚称调查仍在进行中，没有证据显示还有其他地方受到威胁。然而，警方正在向各大媒体总部等地点增派警力。





政府还表示，希拉里和奥巴马已经脱离危险。然而，现在轮到选举面临危险了。





美国政治分裂暴露无遗





据美国《一周》周刊网站 10 月 24 日报道，对民主而言，这是不祥的几天。当然，还不清楚究竟是谁制造了这些未遂爆炸事件，也不清楚为什么要这样做，尽管除了保守派政治因素之外，很难想象还有什么别的动机。但这远非最近右翼恐怖主义的唯一例子 —— 对美国来说，这是一个日益严重的公众紧急状况。





报道称，所有这一切都发生在一个最高领导层日益容忍、宽恕甚至实施政治暴力的共和党执政背景之下。特朗普 24 日的确发表声明说： “ 在美国，任何形式的政治暴力行动或威胁都不应存在。 ” 但就在几天前，他的说法还恰好相反。





回想一下，在去年蒙大拿州举行的一次选举中，共和党候选人格雷格 · 詹福尔特抱摔了《卫报》记者本 · 雅各布斯，打碎了他的眼镜，当时雅各布斯正好开着录音机。随后，詹福尔特在确保选举成功前公然否认自己的所作所为，只在之后才承认并道歉。





几天前在米苏拉举行的一次集会上，特朗普赞扬了詹福尔特承认攻击别人的举动。特朗普说： “ 一个能抱摔别人的人 —— 他是我的人。 ”





报道称，显然，殴打一名记者与使用一枚土制炸弹并不是一回事。但这绝对超越了宪政民主的范畴。就共和党高层以及整个美国政治的未来而言，庆祝这样的行为显然不是什么好兆头。

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