美媒称特朗普对欧盟作出重大让步：拟放缓对伊朗金融制裁

美媒称，美国官员说，特朗普政府将对欧洲盟友作出重大让步，允许伊朗保持与国际银行系统的联系。此前，欧盟一直在向美国高级官员施压，要求美国开放伊朗的这条重要生命线。





据美国华盛顿自由灯塔网站 10 月 24 日报道，多位熟悉美国与欧盟谈判内容的美国官员说，美国预计将允许伊朗继续接入方便跨境银行业务的环球银行间金融通信协会（ SWIFT ）系统。





美国的欧洲盟友一直在向特朗普政府施压，希望美国软化对德黑兰的立场。此前，美国宣称将于 11 月 4 日起重启对伊朗央行的制裁。





报道称，减轻制裁的行动将遭到国会和其他部门的伊朗问题鹰派人士的反对，他们认为 SWIFT 系统为伊朗提供了重要的金融生命线。虽然伊朗经济下滑，但它仍在继续资助该地区的恐怖主义活动。





关于是否允许伊朗继续接入 SWIFT 系统的斗争已经持续数月，在 11 月制裁生效前，可能仍将是争论的焦点。以色列等反对者希望把伊朗彻底隔绝在国际银行体系之外。





报道称，特朗普政府虽然承诺要切断伊朗的金融生命线，但面对欧洲的压力，美国官员的立场似乎开始软化。





美国财政部长史蒂文 · 姆努钦最近说，美国政府正在研究如何防止伊朗通过 SWIFT 系统进行受制裁的交易。





他在接受路透社采访时说：

“

我可以保证，我们的目标是确保受制裁的交易不会发生，不管是通过

SWIFT

还是其他任何机制。我们的关注点是，确保制裁得到落实。

”

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