美方称中方在南海进行“军事化” 中国外交部回应

据中国新闻网报道，针对美国声称中国在南海进行“军事化”及对美军舰实施“鲁莽骚扰”的说法，中国外交部发言人陆慷于10月16日在例行记者会上予以驳斥。
当日记者会上，有记者提问：“美国领导人日前讲话声称中国在南海进行‘军事化’，还对正在执行‘航行自由’的美军舰实施‘鲁莽骚扰’。中方对此有何进一步评论。” 陆慷回答说，美方的言论完全是倒打一耙。
他指出，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国在自己的领土上开展和平建设活动，包括部署必要的防御设施，是行使国际法赋予主权国家的自保权和自卫权，与“军事化”毫无关系。
陆慷明确表示，南海地区的航行和飞越自由根本不存在任何问题。美方打着所谓“航行和飞越自由”的旗号，频繁派军舰军机到南海抵近中国南海岛礁，甚至擅自闯入中国西沙群岛领海，这才是在制造紧张、搞“军事化”。
陆慷说，至于美方所谓中国军舰对美国军舰实施“鲁莽骚扰”，中国国防部新闻发言人已介绍了真实情况。“美国军舰不远万里‘长途跋涉’地跑到中国家门口生事，却指责中国军舰‘鲁莽骚扰’，这样的逻辑是非常荒唐可笑的。”
陆慷重申，中方敦促美方停止挑事生非、制造紧张，停止损害中方主权和安全利益的行径，做南海和平稳定的建设者而不是破坏者。 （多维新闻）
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