    • 2018年10月17日

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    美方称中方在南海进行“军事化” 中国外交部回应

    星期三, 十月 17, 2018 ,

    据中国新闻网报道，针对美国声称中国在南海进行军事化及对美军舰实施鲁莽骚扰的说法，中国外交部发言人陆慷于1016日在例行记者会上予以驳斥。

     当日记者会上，有记者提问：美国领导人日前讲话声称中国在南海进行军事化，还对正在执行航行自由的美军舰实施鲁莽骚扰。中方对此有何进一步评论。陆慷回答说，美方的言论完全是倒打一耙。 

     他指出，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国在自己的领土上开展和平建设活动，包括部署必要的防御设施，是行使国际法赋予主权国家的自保权和自卫权，与军事化毫无关系。 

     陆慷明确表示，南海地区的航行和飞越自由根本不存在任何问题。美方打着所谓航行和飞越自由的旗号，频繁派军舰军机到南海抵近中国南海岛礁，甚至擅自闯入中国西沙群岛领海，这才是在制造紧张、搞军事化 

     陆慷说，至于美方所谓中国军舰对美国军舰实施鲁莽骚扰，中国国防部新闻发言人已介绍了真实情况。美国军舰不远万里长途跋涉地跑到中国家门口生事，却指责中国军舰鲁莽骚扰，这样的逻辑是非常荒唐可笑的。” 

     陆慷重申，中方敦促美方停止挑事生非、制造紧张，停止损害中方主权和安全利益的行径，做南海和平稳定的建设者而不是破坏者。 （多维新闻）

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