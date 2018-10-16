英国脱欧谈判面临彻底破裂 英欧准备“无协议分手”

外媒称， 14 日晚间，在布鲁塞尔，英国脱欧谈判陷入引人注目的僵局。此前，英国首相特雷莎 · 梅警告说，一份英国脱欧草案条约 “ 没有成功希望 ” ，并可能撕裂她的政府。





据英国《金融时报》网站 10 月 14 日报道，梅派遣她的脱欧事务大臣多米尼克 · 拉布前往布鲁塞尔，以说明她不可能在 17 日欧洲理事会的一个峰会上签字同意目前的英国脱欧条款。





报道称，拉布同欧盟首席谈判代表米歇尔 · 巴尼耶进行了紧张的会谈。会谈仅持续了一小时。此后，拉布回国。在有关峰会之前没有安排进一步的会谈，这让英国脱欧进程彻底崩溃的可能性增加了。





欧盟领导人可能由此认为，目前没有足够的进展以在 11 月举行一个英国脱欧特别峰会来达成一项协议。这使会谈陷入僵局，而英国在明年 3 月则可能发生 “ 无协议 ” 退出的情况，这在经济上是破坏性的。





另据法新社 10 月 14 日报道，当日在布鲁塞尔进行的最新 “ 紧张 ” 商谈没能解锁关于英国脱欧的谈判，仍然在英国脱欧后爱尔兰的边境命运问题上受阻。





报道称，与英国达成协议的 “ 大门始终敞开 ” ，但好几个国家 “ 坚持要求欧盟今后要加强准备达不成协议的情形 ” ，也就是无协议分手的情况，一位欧洲外交官透露。





报道指出，英国首相梅将在欧洲理事会峰会召开的前一天召集主要大臣，讨论北爱尔兰与爱尔兰共和国之间的边境这个爆炸性问题。这个问题是谈判的主要绊脚石，也是英国政府内部分歧的根源。





报道称，为了保护 1998 年签署的《贝尔法斯特协议》，伦敦承诺不会在爱尔兰岛上重新设立有形边界。但这与它离开欧洲统一市场和关税同盟的意愿相违背 —— 这种意愿理论上让爱尔兰边境的货物检查变得不可避免。





此外据英国《泰晤士报》网站 10 月 15 日报道，随着英国和欧盟在布鲁塞尔的最后会谈破裂，英国的大臣们被告知需要在数周内开始为英国无协议脱欧实施各项计划。





《泰晤士报》的记者获悉，政府高级公务员已经告诫大臣们说，无论本周发生什么，政府为英国无协议脱欧准备的各项应急计划必须在本月底之前开始实施。





大臣们得出结论认为，贮存药品和告诉企业开始为新的通关流程进行注册的工作必须很快开始，而不是等待布鲁塞尔会谈的结论或议员们正式批准任何协议。





参与讨论的人说，如果英国政府把无协议脱欧的准备工作拖延到下个月，那么到明年 3 月 29 日，它将面临准备不足的情况。





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