外媒披露霍金生前最后担忧：超级富豪操纵DNA或毁灭人类

英媒称，据披露，斯蒂芬 · 霍金的最后担忧是：操纵 DNA 将催生超人优等民族。这位已故物理学家认为这可能毁灭人类。





据英国《每日镜报》网站 10 月 14 日报道，最近出版的霍金文集《重大问题简答》一书披露了他的最后预言。





报道称，他担心富人不久将能够编辑子女的 DNA ，提高记忆和疾病免疫力。





报道称，他还说即使政治家设法用法律禁止这种做法，它仍将对世界其余人群构成危机。





在《星期日泰晤士报》发表的一篇文章节选中，霍金写道： “ 我敢肯定本世纪之内人们将找到修改智力和天资的办法，比如攻击性。 ”





“ 可能会制定禁止人类基因工程的法律。但是，有人肯定抵制不了改进人类特征的诱惑，比如记忆力、疾病抵抗力和寿命。 ”





他还说这将对未修改基因的人造成严重问题，导致他们没有竞争力。





这位教授甚至警告说这可能导致我们所熟悉的人类走向灭绝。





他谈到了普通人： “ 他们可能会绝种，或沦为可有可无。 ”





“ 相反，会出现一种不断加速改进的自我设计人类。 ”





报道称，这位《时间简史》作者还提到了相关基因编辑方法，比如 “ 规律成簇间隔短回文重复系统（ CRISPR ） ” ，科学家可以借此修复有害基因并加入其它基因。





报道指出，尽管这类方法可能促进医学发展，但是一些批评者担心它也可能导致优生学式的运动，弱势者将被社会淘汰。





新书还收集了霍金的其它文章，涉及他对科学与广义社会所面临的重大问题的思考。





他在书中探究了外星人是否存在，如何开拓太空殖民地以及人类最终是否能够走出太阳系。

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