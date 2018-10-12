美国这一“称霸利器”正被挤出亚洲

俄新社近日刊载题为《用不着的美元》、副题为《美元正在被挤出亚洲》的文章称，特朗普的贸易政策和前所未有的巨额国债令美元越来越不适用于国际结算。银行分析师和经济学理论家都在谈论世界经济不可避免的去美元化。文章分析了近期全球金融系统将如何变化，美国将在此之中失去什么。





文章称，突然热烈讨论美元作为世界储备货币的前景，其主要原因是中国两次重创美元的地位。首先，上海国际能源交易中心启动了以人民币计价的原油期货交易。其次是高盛公司分析师发现，近几个月外国投资明显加速从美国国债流向以人民币计价的中国债券。而且这个趋势在加强。





文章介绍，几乎所有遭到华盛顿制裁的国家都在寻找美元替代品。近期，伊朗和伊拉克在双边贸易结算中剔除了美元。





文章称，相关贸易官员解释说： “ 我们将改用伊朗里亚尔、欧元和伊拉克第纳尔。 ” 早前德黑兰宣布，对欧洲出售石油将使用欧元，而非美元。 文章援引土耳其总统雷杰普 · 埃尔多安的话说， “ 国际贸易与美元捆绑正在变成严重问题 ” ，并呼吁在外贸结算中放弃美元。





俄罗斯外长谢尔盖 · 拉夫罗夫也谈到过这点。他在俄罗斯第一频道的节目中指出， “ 美国能任性地叫停银行美元业务。而且美元成为施压工具，不仅针对地缘政治对手，还有盟友 ” 。





文章援引俄外长的话说，美国人曾一直认为美元是主要货币，因此利用美元操纵其反感的国家。拉夫罗夫警告， “ 最粗暴的滥用减弱美元作为国际货币的作用 ” 。





早前俄工业和贸易部长丹尼斯 · 曼图罗夫称，俄汽车生产商与土耳其进行部件供货结算时改用本币 —— 一系列公司宣布了这种计划。





文章称，专家们认为，即便在国际结算中部分放弃美元，美国经济也可能面临大麻烦。





文章援引霍尔的警告称， “ 全球美元使用量降低 30% 至 40% 乃至更少，都将是难以克服的问题。 ‘ 过剩的 ’ 美元将回流美国经济并加剧通货膨胀，同时吓走投资者 ” 。





经济学家杰弗里 · 萨克斯在世界报业辛迪加撰文阐明，鉴于美元作为世界储备货币的地位，美国获得三个重要经济好处。第一，在海外用美元贷款的可能性。





萨克斯写道： “ 如果政府用外币贷款，那么存在破产的风险，但若用本币，这个风险最小。总体上，美元的国际地位使得美国财政部以更大的流动性和更低的利率吸引市场上的资金。 ”





文章还称，第二个优势与金融业务有关：美国在向全世界提供银行服务上赚得盆满钵满。

文章认为，第三个优势关乎调控：美国如今直接或间接地管理着世界最重要的货币结算体系。





文章援引萨克斯的话说， “ 特朗普的政策令美元统治时代接近终结。以中国和欧盟为首的其他国家将积极寻找避开美国制裁的方法，首先力求绕过美元支付系统 ” 。





文章称，最终白宫将失去所有上述好处并仍将留有巨额国债和预算赤字。

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