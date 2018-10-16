给美政府敲警钟 美2018财年政府赤字创6年来新高

当地时间周一（ 15 日），美国财政部发布了 2018 财年的赤字统计。数据显示，政府年度财政赤字数达到 7790 亿美元，创下 2012 年至今的赤字新高。

据路透社报道，这是特朗普上任后的首份完整的年度预算统计，根据公布的数据，过去一整个财年里，新任政府的预算支出大幅扩大了联邦赤字，虽然 9 月份预算盈余 1190 亿美元，高于预期，但由于日历调整，实际上每个月的盈余规模还是缩小的。

报道称，经济学家普遍认为， 2017 年年底由共和党控制的国会通过的企业及个人减税政策，以及 2 月初通过的增加政府支出的决定，导致了财年大规模赤字。





美国两党政策中心称这份报告为政府敲响警钟，是时候需要做出改变了。政策中心高级副总裁霍格兰德（ William Hoagland ）在被问到当前赤字报告对中期选举的影响时，回答道： “ 在经济快速扩张期间，政府收获如此大规模的赤字，这对选民和候选人来说都是一个严重的问题。 ”

报道指出，赤字扩大的主要原因是国家债务利息支出增多。过去一年，由于军费开支增加，并且为了弥补税收减少带来的收入下降，政府的借贷款项增多。此外，为了应对偿债成本的增加、劳动力市场疲软，以及通货膨胀迹象的显露，美联储不得不每季度提高一次利率。一些美联储的官员警告称，政府赤字的继续上升可能会阻碍经济低迷时，美国整体的应对反应。

美国总统特朗普此前一直吹嘘出台减税政策是为了推动国内的经济和就业率的增长。针对美联储加息的情况，特朗普还反过来批评其货币紧缩的政策，说道

“

美联储简直是疯了。

”

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