日本欲在非洲推动“高质量”基建

探讨日本和非洲合作方式的非洲开发会议部长级会议 7 日在东京闭幕。





日本外相河野太郎在闭幕式后召开的记者会上强调，将通过提供兼顾对方国家财政状况的由日本主导的 “ 高质量基础设施 ” 建设，支援非洲的经济发展。此举充分考虑到了中国力图通过巨额援助打入非洲的做法。





中国提出 “ 一带一路 ” 构想，在非洲加速推动基础设施建设。国际社会出现批评意见，认为中国的做法可能导致对方国家陷入难以偿还债务的状况。河野在记者会上强调，日本在开发过程中将为当地创造就业岗位和培养人才作出贡献，并表示 “ 将切实推进符合国际标准的基础建设 ” 。





在 2016 年举行的上届会议上，日本承诺在 3 年时间里实施 300 亿美元规模的投资，但截至今年 9 月，实际投资金额仅为 160 亿美元。河野解释称，这是由于有些国家从还款能力来看无法接受日元贷款，并表示 “ 会议上各方就提高债务透明度的重要性达成共识 ” 。





不过，日中两国政府正摸索在非洲等第三国的基建项目上展开合作。因此，河野指出 “ 如果有符合标准的项目，可能会进行合作 ” 。来自非洲的 52 个国家参与了此次为期两天的部长级会议。





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