    • 2018年10月9日

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    日本欲在非洲推动“高质量”基建

    星期二, 十月 09, 2018

    探讨日本和非洲合作方式的非洲开发会议部长级会议7日在东京闭幕。

    日本外相河野太郎在闭幕式后召开的记者会上强调，将通过提供兼顾对方国家财政状况的由日本主导的高质量基础设施建设，支援非洲的经济发展。此举充分考虑到了中国力图通过巨额援助打入非洲的做法。

    中国提出一带一路构想，在非洲加速推动基础设施建设。国际社会出现批评意见，认为中国的做法可能导致对方国家陷入难以偿还债务的状况。河野在记者会上强调，日本在开发过程中将为当地创造就业岗位和培养人才作出贡献，并表示将切实推进符合国际标准的基础建设

    2016年举行的上届会议上，日本承诺在3年时间里实施300亿美元规模的投资，但截至今年9月，实际投资金额仅为160亿美元。河野解释称，这是由于有些国家从还款能力来看无法接受日元贷款，并表示会议上各方就提高债务透明度的重要性达成共识


    不过，日中两国政府正摸索在非洲等第三国的基建项目上展开合作。因此，河野指出如果有符合标准的项目，可能会进行合作。来自非洲的52个国家参与了此次为期两天的部长级会议。

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