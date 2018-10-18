巴西总统特梅尔丑闻缠身 再遭腐败指控

西媒称，据巴西官方媒体报道，巴西联邦警察要求检方对一项腐败丑闻中的 11 名接受调查人员提起诉讼，罪名包括有组织犯罪、腐败和洗钱。这些人员中包括现任总统特梅尔。





据埃菲社 10 月 16 日报道，联邦警察是在递交给最高法院的一份最终调查报告中提出这一要求的，这项调查旨在查明特梅尔涉嫌收受一笔贿赂的情况。调查结果指出，存在针对有关涉案人员的强有力证据。





报道称，巴西当局正在调查特梅尔 2017 年签署的一项涉及修改港口法中一些规定的政令，是否使包括罗德里马尔公司在内的一些企业获益，并借此换取企业输送给特梅尔领导的巴西民主运动党的贿赂。





报道还称，关于这一丑闻的最终调查报告被递交给了最高法院负责该案的法官路易斯 · 罗伯托 · 巴罗佐，他在 10 月 16 日公布了一项司法决定，其中披露了联邦警方的调查结果。





报道指出，在这项决定中，巴罗佐要求检方对联邦警察收集的证据进行分析，以确定是否起诉一众被告并开庭审理。





报道还指出，在这份联邦警察要求检方起诉的名单中，最主要的人物就是特梅尔，其他人包括特梅尔的女儿玛丽斯特拉，退役陆军上校、特梅尔的老朋友小若昂 · 巴普蒂斯塔 · 利马，前议员、曾任特梅尔特别顾问的罗德里戈 · 罗查 · 洛瑞斯等。





联邦警察在长达 13 个月的调查后得出结论认为，从特梅尔签署的政令中获益的罗德里马尔公司和利布拉公司通过利马拥有的公司进行财务运作，从而向特梅尔行贿。





此外，据调查，利马的公司还对特梅尔女儿一处住所的巨额改建项目进行了资助，这项改建的费用是以现金方式支付的。





报道称，罗德里马尔公司和利布拉公司是桑托斯港的特许运营商，那里是特梅尔政治影响力的堡垒。在特梅尔政令的帮助下，这两家公司的合同得以无偿延期。





报道还称，自

2016

年上台以来，特梅尔腐败丑闻缠身，甚至两次成为总检察长正式向最高法院起诉的对象。

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