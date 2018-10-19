白宫因记者失踪事件饱受批评 特朗普坚称“没有包庇”沙特

外媒称，特朗普 10 月 17 日否认试图在贾迈勒 · 卡舒吉事件中 “ 包庇 ” 盟友沙特。





据法新社 10 月 18 日报道， “ 我丝毫没有包庇（沙特方面） ” ，美国总统在白宫对记者保证道。他说， “ 我只是想知道发生了什么 ” ，并解释称期待 “ 到周末前 ” 真相能大白于天下。





报道称，此事对美国而言非常复杂，特朗普并未掩饰沙特对美国的巨大战略意义。





特朗普强调，华盛顿需要这个逊尼派王国参与反恐战争并对付什叶派的伊朗。他再次强调了军事合作与经济分量，希望不要失去 “ 一份（ 1100 亿美元的）巨额（军售）合同 ”—— 虽然合同的主要内容尚未敲定。





“ 沙特（在许多方面）是出色的合伙伙伴，应当牢记我们有许多重要的关系，包括美国企业与沙特企业之间的金融联系以及政府联系。 ” 蓬佩奥说。





在这个问题上，民主党参议员要求特朗普总统公开他与这个石油大国之间可能的财务联系，担心存在 “ 利益冲突 ” 。





报道称，不管怎样，华盛顿继续照顾否认与事件有任何牵连的利雅得。蓬佩奥 10 月 16 日在沙特首都与萨勒曼国王以及被视为强势人物的王储交谈过，并表示打算留给土沙两国 “ 几天时间 ” 来结束调查。





报道表示，土耳其媒体发表了对于沙特而言难以承受的新披露，称卡舒吉失踪当日在领事馆内遭受酷刑并被杀害。亲政府的土耳其《曙光报》 17 日根据现场录音报道称，卡舒吉在领事馆被施以酷刑，后被沙特特工 “ 斩首 ” 。 “ 中东之眼 ” 新闻网也根据录音资料，肯定地表示暗杀持续了 7 分钟，在卡舒吉尚未咽气之时，沙特特工就开始肢解他。





特朗普保证，美国要求拿到这份录音， “ 如果它存在的话 ” 。但蓬佩奥此行没有听他的话。





另据美国《纽约时报》网站 10 月 17 日报道，国务卿蓬佩奥一直将自己塑造成强硬、直言不讳的前陆军坦克指挥官，但在对沙特的访问中，他看上去似乎并不符合那种形象。





17 日，当蓬佩奥即将离开利雅得时，被问及沙特官员是否告诉过他卡舒吉是生是死。蓬佩奥轻蔑地说： “ 我不想谈论任何事实。他们也不想。 ”





报道称，这立即引发了对这位特朗普政府最高外交官暴风雨般的批评。布鲁金斯学会学者沙迪

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哈米德在推特网站上写道：

“

蓬佩奥与王储谈笑风生的照片

——

就好像一名记者根本没有被杀害

——

引人注目。

”

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