美国时隔十年重夺全球竞争力宝座

外媒称，世界经济论坛 17 日发布的排名显示，美国拥有世界上最具竞争力和创新力的经济。排名方法的变化使瑞士从它占据了将近十年的榜首位置跌落。





据法新社 10 月 17 日报道，该组织是一年一度的达沃斯政商精英人士会议的主办方。它表示，它在编制 2018 年版年度《全球竞争力报告》时采用了新的方法，以反映因数字新技术而日新月异的世界上发生的变化。





今年的报告研究了 140 个经济体的情况， 98 个衡量指标分为 12 类，包括制度、基础设施、宏观经济稳定性、商业活力和创新能力等。





世界经济论坛在一份声明中说： “ 美国总体表现最佳。 ”





“ 他们是创新劲旅。 ” 世界经济论坛理事会成员萨迪娅 · 扎希迪说。





“ 他们在劳动力市场方面表现良好，在市场规模方面表现良好，在建制方面表现相当好。 ” 她表示。





并非特朗普的功劳





当被问及美国的这一排名是否应归功于唐纳德 · 特朗普总统时，世界经济论坛分析和量化研究部门负责人蒂埃里 · 热日尔强调，报告中使用的大部分数据来自特朗普去年上台之前。

“ 我们关注的是长期驱动因素。 ” 他对记者们说。





与此同时，扎希迪表示，美国的竞争力 “ 也有许多令人担忧的迹象 ” 。





她指出，就女性的劳动参与率而言，该国得分较低，排在第 37 位；就新闻自由而言，它排在第 40 位。





报道称，总体而言，在将近 100 项指标的 0 到 100 分衡量中，美国的平均分为 85.6 分，紧随其后的是新加坡和德国。





与此同时，瑞士以 82.6 分排名第四，此前九年它一直稳居该排名之首。





报道称，平均而言，世界各经济体在这个排名中的得分为 60 分，与世界经济论坛认为的经济竞争力最佳状态相差整整 40 分。





世界经济论坛创始人克劳斯 · 施瓦布说，了解并乐于接受推动所谓 “ 第四次工业革命 ” 的技术对于一个经济体的竞争力至关重要。





“ 我预计，了解创新转型的国家和不了解创新转型的国家之间将形成新的全球性鸿沟。 ” 他在一份声明中说。





不过，扎希迪强调， “ 技术本身不是万能的 ” 。她说： “ 国家必须通过投资于人员和机构才能实现技术的潜能。 ”





美国亦有不少劣势





据彭博新闻社网站 10 月 17 日报道，世界经济论坛称美国重新登上全球竞争力排行榜榜首，它赞扬了该国的创业文化和金融体系，同时指出其 “ 社会结构在削弱 ” 。





报道称，尽管美国将近十年来首次登上榜首，但世界经济论坛对特朗普政府倡导的贸易保护主义予以了抨击。它说，在诸如关税低、雇用外国劳动力较容易和在专利申请方面较配合等衡量指标上，排名靠前的经济体往往在创新和市场效益方面表现较好。





“ 在贸易紧张局势升级、全球化遭遇强烈抵制之际，这份报告还揭示了开放对竞争力的重要性， ” 它说， “ 回归更高程度的开放和融合会对全球经济状况产生积极影响。 ”





报道称，美国公司接受变革的速度获得高分，但该国在卫生和保障等衡量标准方面表现不佳。世界经济论坛说，它在权力制衡、司法独立和腐败问题上 “ 离前沿还很远 ” 。





此前一直在排行榜上领先的瑞士按照新的排名方法跌至第四位。美国在贸易问题上的主要批评对象中国内地排名第 28 。饱受货币危机打击的阿根廷排名第 81 ，是二十国集团成员中排名最低的。





“ 出台政策来改善各国国内受全球化不利影响领域的状况非常重要， ” 报告说， “ 它可能会既有利于经济增长又能促进包容性。 ”





中国市场规模称冠





据美联社 10 月 17 日报道，世界经济论坛 17 日在十年来首次将美国排到世界最具竞争力经济体排行榜的榜首，并称第一名位置反映了新的排名方法和长远因素而非特朗普政府的近期政策。





在参评的 140 个经济体中，排在美国之后的依次是新加坡、德国、瑞士和日本。在该组织将近 40 年的竞争力排名中，美国曾在 2008 年荣登榜首。瑞士去年排名第一。





报道称，排名前 30 位的几乎都是亚洲和欧洲的发达经济体，另外还有以色列（第 20 名）、阿联酋（第 27 名）、中国内地（第 28 名）和卡塔尔（第 30 名）。论坛分析人士说，许多非洲经济体再次落在后面，它们没有表现出任何显著改善迹象。





排名编纂者们今年对该指数进行了调整，在一定程度上是考虑到 2008 年金融危机、人力资本变化和 “ 第四次工业革命 ” 的影响。





报道称，编纂者表示，这份修订版的主要启示是，没有哪个单独因素能让一个经济体脱颖而出，每个经济体都应找到自己的发展和进步之路。





该论坛负责经济和社会事务的理事萨迪娅 · 扎希迪在接受采访时说： “ 过去我们说， ‘ 你得依靠低技能劳动力来竞争，你要先工业化，然后引入经济增长和竞争力的其他方面 ’ 。在资本和技术的成本比以往任何时候都要低的当今世界中，那种模式不复存在。 ”





报道称，该排行榜有 98 项数据，几乎每个经济体都有亮点和进步：例如，德国在创新方面排名第一。中国以人均购买力平价计算的 “ 市场规模 ” 排名第一。





据路透社

10

月

17

日报道，总部设在日内瓦的世界经济论坛称，美国是世界上最具竞争力的经济体。在去年的排名中，美国位居第二。

Twitter

sgnypost





