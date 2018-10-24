加拿大总理：取消对沙特军售很困难 纳税人将买单

在西方多国正纷纷考虑暂停对沙特军售之际，加拿大总理特鲁多23日坦言，取消对沙特军售“十分困难”。
据路透社10月23日报道，特鲁多在接受加拿大媒体采访时称，取消前任政府与沙特签下的军售协议是一件非常困难的事。
“取消或者退出前任政府签下的军售协议非十分困难。”特鲁多表示。他同时称自己的政府正在考虑多种可能选项。
特鲁多坦言，他“非常沮丧地”发现，军售合同中对如何退出设置了很严苛的条款。如果加拿大现政府想要取消合同，那么加拿大的纳税人将不得不花费大笔钱财来支付违约金。
此前，特鲁多曾就沙特记者卡舒吉遇害一事表达了对沙特政府的指责。特鲁多表示，“全世界的国家都必须明白，有些事情是不能去做的，比如谋杀一个持不同政见的记者。”
加拿大目前和沙特签订有价值130亿加元（约合近100亿美元）的军售合同，其主要内容是向沙特出售轻型装甲车辆。
10月21日，德国总理默克尔表示，德国将停止对沙特出售武器。
加拿大与沙特的关系近来遭遇了严重挫折。8月2日，加拿大外交部长弗里兰在“推特”上呼吁沙特释放几名沙特籍人士，引发沙特政府的强烈不满。8月8日，在指责加拿大“干涉内政”后，沙特宣布召回驻加拿大大使，并要求加拿大驻沙特大使24小时内离境。与此同时，沙特还陆续宣布冻结与加拿大的经贸及航运合作，并安排转移在加留学生和病患。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost