加拿大总理：取消对沙特军售很困难 纳税人将买单

在西方多国正纷纷考虑暂停对沙特军售之际，加拿大总理特鲁多 23 日坦言，取消对沙特军售 “ 十分困难 ” 。

据路透社 10 月 23 日报道，特鲁多在接受加拿大媒体采访时称，取消前任政府与沙特签下的军售协议是一件非常困难的事。

“ 取消或者退出前任政府签下的军售协议非十分困难。 ” 特鲁多表示。他同时称自己的政府正在考虑多种可能选项。





特鲁多坦言，他 “ 非常沮丧地 ” 发现，军售合同中对如何退出设置了很严苛的条款。如果加拿大现政府想要取消合同，那么加拿大的纳税人将不得不花费大笔钱财来支付违约金。

此前，特鲁多曾就沙特记者卡舒吉遇害一事表达了对沙特政府的指责。特鲁多表示， “ 全世界的国家都必须明白，有些事情是不能去做的，比如谋杀一个持不同政见的记者。 ”

加拿大目前和沙特签订有价值 130 亿加元（约合近 100 亿美元）的军售合同，其主要内容是向沙特出售轻型装甲车辆。

1 0 月 21 日，德国总理默克尔表示，德国将停止对沙特出售武器。

加拿大与沙特的关系近来遭遇了严重挫折。

8

月

2

日，加拿大外交部长弗里兰在

“

推特

”

上呼吁沙特释放几名沙特籍人士，引发沙特政府的强烈不满。

8

月

8

日，在指责加拿大

“

干涉内政

”

后，沙特宣布召回驻加拿大大使，并要求加拿大驻沙特大使

24

小时内离境。与此同时，沙特还陆续宣布冻结与加拿大的经贸及航运合作，并安排转移在加留学生和病患。

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