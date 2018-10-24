金钱面前卡舒吉案是小事一桩？德媒：这就是所谓西方价值观！

德媒称，沙特记者卡舒吉之死，理论上有可能引起经济地震，实际上却几无可能发生。





据德国之声电台网站 10 月 22 日报道，看一看近几日的油价，人们便会清楚：无论是美国或欧洲都不会因为其政府可能安排谋杀了记者卡舒吉，就会对沙特采取任何措施。





报道称，一般而言，任何不稳定因素都可能对石油价格造成冲击，但自沙特记者卡舒吉 10 月初进入沙特驻伊斯坦布尔领馆失踪以来，原油价格至多出现短暂波动。德国商业银行原料问题专家魏因贝格表示： “ 目前市场参与者认为，卡舒吉事件几乎不会造成影响，否则油价的波动会更剧烈。 ”





报道还称，此前美国与沙特的言辞交锋曾给外界造成情势严峻的印象。美国总统特朗普曾宣称会采取 “ 严厉制裁 ” 措施。沙特则警告，该国将以石油价格作为反击经济制裁的武器。





沙特官方媒体阿拉伯卫星电视台台长达希勒在一篇文章中写道： “ 美国若对沙特阿拉伯采取制裁措施，将带来震荡全球的严重经济灾难。 ” 他表示，届时石油价格可能从如今的每桶约 80 美元上升至每桶 400 美元。





若油价上涨 5 倍，确实是对世界经济的一大冲击，甚至超越 1973 年的石油危机。然而，原物料市场至今仍基本平静，油价只出现小幅波动。分析师魏因贝格指出，大幅上调油价造成客户反感并不是沙特乐见的情况，因为， “ 它只会加速各国朝替代能源转型。 ” 若油价暴涨，美国盛行的以水力压裂获取石油的做法甚至将更有利可图。





另一方面，各国市场似乎也不认为，美国和欧洲会因为一名记者遭到谋杀便对沙特动真格，进而危及双边关系。美国总统特朗普在扬言制裁沙特后，又大幅缓和了语气。魏因贝格认为： “ 迄今美国总统的反应非常温和，甚至有些打马虎眼。卡舒吉事件被降格为鸡毛蒜皮的小事。 ”





在针对沙特的批评上，欧盟显然也有所保留。魏因贝格表示： “ 我难以想象欧盟会做出冒险的行为。市场预期也是如此。否则如今的油价便不是每桶 80 美元上下，而是要更贵。 ” 这名专家指出， “ 在市场参与者眼中，欧盟就连对沙特采取轻微制裁措施的可能性都近乎为零。 ”





报道称，德国政治家们虽然不似特朗普坦白，但尽管沙特参与了也门战事，现届联邦政府就职以来，也已批准了对沙特超过 2.5 亿欧元的军售案。法国企业 2017 年则向沙特出售了价值 10 亿欧元的军火。





报道还称，与此同时，沙特正寻求经济转型，以降低对石油出口的依赖性。目前沙特约 90% 的国家财政收入来自石油业，石油也占据该国出口总量的 90% 。





报道指出，为了使未来的国家经济更强健并为不断增加的人口创造新工作岗位，沙特积极开创新产业及发展基础建设。德国全球与地区研究所的近东问题专家里希特对德国之声表示： “ 这是价值数十亿欧元的庞大项目。德国工业当然也能获得订单。 ”





此外，沙特有意继续扩展 “ 沙特主权财富基金 ” ，计划在 2030 年使其成为全球规模最大的公共投资基金。如今沙特主权财富基金已坐拥 2500 亿美元资产，并展开大规模采购之旅。





德国科学与政治基金会的近东与中东问题专家罗尔指出： “ 沙特的目标是通过对西方国家的战略性投资获取政治影响力。其投资目标可能是重要的大型企业，也或许是如美国黑石集团的投资管理公司，沙特目前已在该公司注资约 200 亿美元。 ”





沙特还对日本软银的 “ 愿景基金 ” 投资约 450 亿美元，美国出行公司优步也获得沙特的 35 亿美元融资。沙特主权财富基金还持有美国电动车制造商特斯拉的 5% 股份。





报道称，只要稍加了解企业利益考量就能明白，为何德国企业对于是否取消参加位于利雅得的投资者会议，始终犹豫不决。美国和法国的高层代表已经表示不会出席活动，但西门子总裁克泽尔仍在观望。





“ 若我们中止同某些其国民无故失踪的国家对话，那不如干脆待在家里，因为以后也无法同任何人对话了。 ” 克泽尔说。





这并非企业利益影响德国政治的首例。西门子不久前刚在埃及首都开罗附近为三座天然气发电厂举行开幕式，这是 80 亿欧元大规模订单的一部分。





德国科学与政治基金会专家罗尔表示： “ 德国的埃及政策自 2014 年起大幅转变，对塞西政府的态度非常温和，因为西门子与该国签署了这份能源大单。 ” 他指出： “ 这是西门子有史以来获得的单笔金额最大的订单。 ”





罗尔也认为，卡舒吉事件不会对沙特经济带来冲击。

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