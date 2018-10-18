快更新！Chrome 浏览器释出新版修补漏洞，并新增 4 大实用功能！

Google 浏览器在今年迈向第 10 年，并首度针对介面、功能进行全新重大改版，向所有用户推送“ Chrome 69 浏览器”版本。





不过，升级到 Chrome 69 版后，当用户帐号只要一登入 Google 相关应用服务，如： Gmail 、 YouTube 时，该帐号就会自动强制同步登入 Chrome 浏览器的连动性，此项被视为提供用户一致性同步登入的便利作法，并未经用户同意，遭批漠视用户意愿与隐私，引发争议。









帐号同步 可手动关闭





为解决这项备受各界争议问题，与修补多项安全漏洞，近日， Google 再度释出最新升级的“ Chrome 70 浏览器 ”更新版本，预设值仍维持与采用 Google 服务与 Chrome 浏览器一致性的同步登入；不过，新增加入一项“允许同步登入 Chrome 浏览器”的设定功能，用户可于设定选单手动关闭该功能，就能禁止与 Chrome 浏览器同步登入的连动性功能。

外挂扩充程式 强化安全性





最新版的“ Chrome 70 浏览器”，新增限制外挂扩充程式可存取的网站，另，并要求外挂扩充程式在需要存取指定网页纪录时，须经用户同意的规范。





支援指纹认证





新版 Chrome 70 首度正式启动指纹辨识认证功能，对用户来说，不论是使用智慧型手机、或 macOS 电脑的 TouchID ，在使用 Chrome 时，可透过指纹辨识认证的方式管理个人密码。未来，也能让开发者借此打造更多相关应用服务。





影音串流效能提升 30%





升级新版还有一个好处，就是在 YouTube 观看影片、追剧时，影音串流会更加顺畅。主要关键是新版 Chrome 70 浏览器，采用 Google 全新的“ AV1 ”影音解码方式， 相较于现行使用的“ VP9 ”影音解码，透过“ AV1 ”更进化的压缩能力，在不牺牲影像画质的情下，同时，又可大大地缩减档案容量，进而提升影音播放效能。目前该技术正处于测试阶段，至于 YouTube 何时可正式支援“ AV1 ”解码技术，有待 Google 后续公布。





新版 Chrome 70 浏览器，将于近期开始推送。若想知道自己目前使用的 Chrome 是否为最新版本，可开启浏览器最右侧的功能选单，滑到最底端点选“说明”项目，“关于”，然后看到版本，若是旧版可按检查更新来升级。

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