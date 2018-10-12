日拟向美追加采购最多9架预警机:望减少对美顺差

日本政府计划追加获取最多9架用于监视外国飞机的“E-2D”早期预警机。9架预警机的总价预计超过3000亿日元，日本政府将在年底出台的2019年-2023年度《中期防卫力量整备计划》中写入追加采购事宜。
《日本经济新闻》10月12日报道称，美国总统特朗普将巨额对日贸易逆差视为一大问题，逼迫日本增加采购防卫装备。日本增加采购昂贵装备，也是希望减少对美贸易顺差，缓解美方压力。
E-2D由美国诺斯洛普·格鲁门公司生产。日本2014年决定在原有的4架E-2C基础上增加4架E-2D。如果再增加9架的话，将形成13架E-2D的体制。
日本防卫省一直在考虑今后将退役的E-2C的替代机型，2018年夏季决定最多新增9架E-2D。日本将在2019年度预算的概算申请中列入544亿日元，相当于2架的采购费用。另外还纳入了先期获取7架飞机部分零部件的费用。美方也已经把对日出售计划通知了国会。
日本政府关系人士透露，安倍在9月下旬的日美首脑会谈中把包括追加采购E-2D在内的预算概算申请情况告知了特朗普。如包括日本尚不具备制造技术的相关设备在内，每架E-2D的价格将超过300亿日元。有分析认为这一采购将符合美日双方的利益。
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