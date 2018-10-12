日拟向美追加采购最多9架预警机:望减少对美顺差

日本政府计划追加获取最多 9 架用于监视外国飞机的 “E-2D” 早期预警机。 9 架预警机的总价预计超过 3000 亿日元，日本政府将在年底出台的 2019 年 -2023 年度《中期防卫力量整备计划》中写入追加采购事宜。





《日本经济新闻》 10 月 12 日报道称，美国总统特朗普将巨额对日贸易逆差视为一大问题，逼迫日本增加采购防卫装备。日本增加采购昂贵装备，也是希望减少对美贸易顺差，缓解美方压力。

E-2D 由美国诺斯洛普 · 格鲁门公司生产。日本 2014 年决定在原有的 4 架 E-2C 基础上增加 4 架 E-2D 。如果再增加 9 架的话，将形成 13 架 E-2D 的体制。

日本防卫省一直在考虑今后将退役的 E-2C 的替代机型， 2018 年夏季决定最多新增 9 架 E-2D 。日本将在 2019 年度预算的概算申请中列入 544 亿日元，相当于 2 架的采购费用。另外还纳入了先期获取 7 架飞机部分零部件的费用。美方也已经把对日出售计划通知了国会。

日本政府关系人士透露，安倍在

9

月下旬的日美首脑会谈中把包括追加采购

E-2D

在内的预算概算申请情况告知了特朗普。如包括日本尚不具备制造技术的相关设备在内，每架

E-2D

的价格将超过

300

亿日元。有分析认为这一采购将符合美日双方的利益。

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