姐妹党老家选举失利 德媒：默克尔向政治生涯终结又近一步

德媒称，德国巴伐利亚州新一届议会选举初步结果已有定数。对于默克尔领导的基督教民主联盟（基民盟）来说，这一选举结果至关重要。其姐妹党基督教社会联盟（基社盟）在老家失去了绝对多数的优势，必须要面临新的执政伙伴和挑战。





据德国之声电台网站 10 月 15 日报道， 14 日清晨，巴伐利亚的州议会选举全面展开。 8 时整，各投票站正式开放。大约 950 万选民被呼吁参加五年一次的州议会选举，决定 180 个议席的分配。

报道称，截至 15 日晨间的初步计票统计结果显示，传统上在巴伐利亚州一直能单独执政的基社盟在本次选举中失去了这一权力，只获得了 37% 左右的支持率，比五年前少 10% 。 这也是该党继 1962 年的选举失利后，第二次失去在州议会中拥有绝对多数的地位。该州第二大党派为此次大选中的最大赢家 —— 德国绿党。该党的支持率在目前的计票结果中为 17.5% ，与上届选举相比增加了 8.9% 。





政界新军巴伐利亚州自由选民联盟也是此次巴伐州选举中的大赢家。获得了 11.6% 的支持率的这个年轻党派很有可能成为基社盟的联合执政伙伴，如果后者不选择绿党的话。





报道称，此次大选中的最大输家为社民党，支持率与 5 年前相比少了一半多，只达到 9.7% 的水平。德国选择党则能够凭借 10.2% 的支持率首次进入州议会，需要为其让位的是没有达到 5% 入议会门槛的左翼党，该党只获得了 3.2% 左右的支持率。





在州府慕尼黑市，根据市政府 14 日 10 时提供的信息，参选率大约为 35% ，其中包括邮递投票的选民。略高于五年前 33.3% 的投票率。而在纽伦堡截至 14 日 10 时的参选率则只有 10.9% 。现任州长马库斯 · 索德在记者的围观之下，在纽伦堡参加了投票。有迹象显示，今年参加邮递投票的选民人数明显增多。





报道称，本次选举引起了极大的关注，因为前期的各项民调均显示，巴伐利亚第一大党基社盟很有可能会失去绝对多数地位，而不得不寻找联合执政伙伴。而绿党则有望晋升为第二大政党。目前的初期计票结果证实了前期的预测。德国《柏林晨报》

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日发表评论称：巴伐利亚州的政治地震给当地的党派带来冲击。姊妹党的糟糕表现也意味着默克尔向其政治生涯的结束又走近了一步。

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