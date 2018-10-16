文在寅致谢法国：大韩民国临时政府在法租界成立

当地时间 15 日，韩国总统文在寅同法国总统马克龙在巴黎举行会谈后，出席爱丽舍宫的国宴。他在致辞中呼吁法方支持朝鲜半岛和平，还因为大韩民国临时政府在上海法租界成立，以及法国军人参与朝鲜战争，而向法国政府和人民致谢。

据韩联社报道，文在寅指出，二战后，法国外长提议与敌国德国建设经济共同体，为推进欧洲一体化发挥了卓越的想象力。如今已过去 68 年，欧洲成为一个共同体，走上了共荣共存之路。

文在寅说，过去一年来，朝鲜半岛也发生了奇迹般的变化，韩朝决定终结军事对立，开启完全无核化、建立永久和平机制的道路，历史性的第二次朝美首脑会谈举行在即。 8 月，他向东北亚 6 国提议共建美国参与的东亚铁路共同体。期待东北亚铁路共同体取得成功，进而推动经济合作、多边安全合作发展。

文在寅表示，法国和韩国既是旧友又是伙伴。上世纪初，失去祖国的韩国抗日独立运动家定居巴黎，大韩民国上海临时政府在中国的法国租界成立。此后，又有约 3000 名法国年轻人在朝鲜战争期间死去，他对法国政府和民众表示由衷的感谢。

文在寅最后说，

“

我和马克龙几乎在同一时间当选总统，我们有很多共同点。今天，我们进行了坦诚交流，就两国关系、包容性社会政策、发展战略、气候变化等多种话题进行了广泛深入的交谈。我向马克龙的领导能力致敬。

”

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