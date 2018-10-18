美内华达州联邦议员候选人死在自家妓院 继续参选

据外媒报道，美国西部内华达州一名参加 11 月中期选举众议院议员选举的共和党候选人丹尼斯 · 霍夫（ 72 岁） 16 日被发现死在了自己合法经营的妓院里。





报道指出，丹尼斯 · 霍夫非常信奉特朗普，并且自称是 “ 帕朗的特朗普 ” 。帕朗是美国内华达州的一个区，也是霍夫的居住地。由于此地是共和党的势力范围，所以人们普遍认为霍夫会在此次选举中轻松胜出。

警方并没有公布霍夫的死因。不过报道介绍，霍夫为了迎接自己的生日，曾在 15 日与朋友们举行聚会。





按照内华达州当地法律，其州境内可以合法开设妓院。事发当地有约 20 家妓院，而丹尼斯 · 霍夫经营着其中 6 家，电视台还曾经以他为题材拍摄了系列纪录片。丹尼斯 · 霍夫反对限制枪支和增税，他曾在 6 月指定候选人的共和党初选中击败了当时在职的候选人，一度成为热门话题。

在 CNN 电视台的采访中，丹尼斯 · 霍夫对当选表现出了自信。他说： “ 我赶上了特朗普的大好形势，多亏了他，政治新人的潮流正在形成。 ”





据美国选举管理部门表示，选举时，投票纸上将继续保留丹尼斯 · 霍夫的名字。根据规则，如果丹尼斯 · 霍夫获胜，那么共和党产生的替补候选人将得到这一席位。

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