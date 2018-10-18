委内瑞拉外汇交易将排除美元 用欧元和人民币结算

加拉加斯消息：委内瑞拉部长理事会经济事务副主席和生产部长艾萨米当地时间 16 日宣布，委国内所有外汇交易将排除美元，用欧元和中国人民币等货币进行交易和结算。





据彭博社报道，艾萨米表示，鉴于美国对委内瑞拉愈加严厉的经济和金融制裁，特别是阻碍委在国际交易中使用美元支付，委政府决定在今后的国内外汇交易市场和外汇拍卖系统中使用欧元、人民币等货币进行交易和结算。

艾萨米说，委内瑞拉的金融系统一直在遭受来自多方的攻击，但是 “ 我们不会向这些外国势力投降 ” 。

据报道，艾萨米还宣布，政府将在未来两个月内在国家外汇拍卖系统中投入两亿欧元，以保证国内生产商和人民的需求。此外，国内银行的法定准备金率将从 31% 提高到 40% ，以减少市场投机行为。

2017 年以来，美国以 “ 民主和人权 ” 问题为由不断扩大对委经济和金融制裁。受此影响，与委政府和国内企业有关的美元账号的交易都受到严格限制。

委内瑞拉总统马杜罗自今年

5

月连任总统后多次表示将在任期内采取各种必要措施，实现委内瑞拉经济复苏。

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