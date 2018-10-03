白俄罗斯财政部：2018年白将加入亚投行

据俄罗斯卫星通讯社 10 月 2 日报道， 2 日白俄罗斯议员批准了允许明斯克加入亚投行的协议。

2017 年 9 月明斯克递交加入亚投行的申请。白俄罗斯议会下院预算和金融委员会解释称，这能让白俄在同中国的相互协作方面加强地位以及信任。

白俄罗斯财政部长马克西姆 • 叶尔莫洛维奇说，这样白俄罗斯也会有机会递交申请要求为基础设施项目融资。这里谈到的包括创建和现代化改造现有交通走廊、物流和能源基础设施、生产领域，包括明斯克附近的中白工业园。





叶尔莫洛维奇进一步称，第一阶段亚投行将加入对已经在落实的项目的共同融资。第二阶段将为那些与落实中国 “ 一带一路 ” 倡议直接有关的项目的融资。

白俄罗斯总理谢尔盖 ∙ 鲁马斯上月 28 日表示，近期该国与中国的地区间合作显著增强。据鲁马斯表示，与中国发展关系一直是白俄罗斯外交政策的优先事项。

鲁马斯称： “ 近期地区间合作显著增强，访问频率和水平都有所提升，已建立了稳定的联系。这些地区沿丝绸之路通过直达铁路运输相连，这对双边贸易水平产生了重大影响。 ” 2017 年，白俄罗斯与中国的贸易额达到 31.1 亿美元，较 2016 年增长 20.5% 。

另据公开资料显示，亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构。重点支持基础设施建设，成立宗旨是为了促进亚洲区域的建设互联互通化和经济一体化的进程，并且加强中国及其他亚洲国家和地区的合作，是首个由中国倡议设立的多边金融机构，总部设在北京，法定资本

1000

亿美元。截至

2018

年

5

月

2

日，亚投行有

86

个正式成员国。

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