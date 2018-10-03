美国将驱逐一万名用假材料获取政治庇护的中国人

多年前获得美国政治庇护的约 1 万 3500 名移民，正在面临被取消政庇资格并递解出境。国家公共广播网 (NPR) 报导说，联邦移民当局正在审查这批 2012 年 12 月前的 3500 件政庇案，以及 1 万张由此衍生出来的亲属移民绿卡。涉案者大多数是中国人，有关人士估计在 1 万人左右。





涉案华人，很多都是 2012 年震惊全美的纽约十多位移民律师涉嫌移民欺诈案中的客户。





纽约联邦检察官 2012 年逮捕了 30 位移民律师、法律助理和翻译，仅其中被定罪的被告，就帮助曼哈顿华埠和皇后区法拉盛约 3500 名华人以假造的申请材料而获得政治庇护。





移民当局谴责这些申请人在律师的指导和帮助下编造受迫害的故事、炮制假文件、以标准化语言对付移民官和移民法官等。虽已案发数年，移民官员一直在对此案进行全面审查。









政治庇护是相当直接、快捷留在美国的方式，一旦拿到政庇就立即获得工作许可，一年内可获得绿卡，五年后可入籍成为公民。根据移民局的数据， 2016 年美国 2 万 455 名获得政庇的人中，有 22% 是中国人。





政治庇护的申请者，需要一个 “ 有充分理由担心遭到原居住国迫害 ” 的故事，这种迫害必须基于种族、信仰、政见或因为当事人属于某些 “ 特定社会群体 ” ，而且要证明必须专门针对当事人。对于中国移民，获得庇护的说辞主要有三类，遭一胎化生育政策迫害、因个人信仰遭迫害，以及因民主行动而受政府迫害。





此外，从

10

月

1

日开始，联邦移民局将陆续对涉及诈欺、刑事犯罪，或是申请移民福利被拒的外国人发出出庭通知，这些人可能失去留在美国的合法地位而被递解出境。

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