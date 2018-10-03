美国将驱逐一万名用假材料获取政治庇护的中国人

多年前获得美国政治庇护的约1万3500名移民，正在面临被取消政庇资格并递解出境。国家公共广播网(NPR)报导说，联邦移民当局正在审查这批2012年12月前的3500件政庇案，以及1万张由此衍生出来的亲属移民绿卡。涉案者大多数是中国人，有关人士估计在1万人左右。
涉案华人，很多都是2012年震惊全美的纽约十多位移民律师涉嫌移民欺诈案中的客户。
纽约联邦检察官2012年逮捕了30位移民律师、法律助理和翻译，仅其中被定罪的被告，就帮助曼哈顿华埠和皇后区法拉盛约3500名华人以假造的申请材料而获得政治庇护。
移民当局谴责这些申请人在律师的指导和帮助下编造受迫害的故事、炮制假文件、以标准化语言对付移民官和移民法官等。虽已案发数年，移民官员一直在对此案进行全面审查。
政治庇护是相当直接、快捷留在美国的方式，一旦拿到政庇就立即获得工作许可，一年内可获得绿卡，五年后可入籍成为公民。根据移民局的数据，2016年美国2万455名获得政庇的人中，有22%是中国人。
政治庇护的申请者，需要一个“有充分理由担心遭到原居住国迫害”的故事，这种迫害必须基于种族、信仰、政见或因为当事人属于某些“特定社会群体”，而且要证明必须专门针对当事人。对于中国移民，获得庇护的说辞主要有三类，遭一胎化生育政策迫害、因个人信仰遭迫害，以及因民主行动而受政府迫害。
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