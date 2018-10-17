崔永元点名中共退役将领限时道歉 否则向纪委交举报材料

在范冰冰逃税案尘埃落定后，崔永元与上海公安又 “ 杠上了 ” 。在怒怼上海公安后，崔永元一周内又两次举报了北京公安。北京时间 10 月 16 日，崔永元又把枪口对准了微博认证为退役军人的 @ 罗富强 1 。





崔永元在 10 月 16 日的微博中表示， “ 有个事儿给大家通报一下。下周一 9:00 以前，如果本人看不到 @ 罗富强 1 对他错误的言行不反思、不道歉的微博，将向云南省纪委书面反映他政治言论严重错误的问题，同时会在网上同步公布反映材料，供大家监督本人雷厉风行、言出必行的工作作风，和云南省纪委能否依法监察，做到公正、公平和不护短的工作态度。 ”





据悉，在微博认证为 @ 罗富强 1 ，为一名退役军人。 浏览 @ 罗富强 1 的微博，有大量质疑崔永元的博文。





@ 罗富强 1 在 10 月 16 日的微博中发布《崔永元不是一个诚实的人》的文章，表示质疑崔永元的公益基金。





文章表示，崔永元公益基金内部缺乏完整准确的账目，并存在账目造假等问题。 文章称，在整个检查账目过程中， “ 我给崔永元公益基金发送邮件不下 21 封，崔永元公益基金回复邮件不下 10 封，这当中还有多次长时间的电话交流，我每发现一个问题都会向他们反馈，他们也会努力做些解释。 ”





@ 罗富强 1 表示，在沟通过程中，崔永元公益基金方面曾经要求自己承诺不要公开账目资料，但自己拒绝并表示，公众的公开监督才是公益透明化最大的保证，没有理由拒绝公开账目。





文章称，

“

在我给出最后期限之后，崔永元公益基金方面要求再等几天，说他们也正在查账，希望查账之后给我一个解释，我要求他们公开回应，而不是只回应我一个人。最后的结果是，等到最后，他们也没有或者说没能回应我的质疑。当然，时至今日，他们也没有任何公开的解释和澄清。

”





而崔永元在

9

月

28

日发布长文《免费为罗富强改文章》，在罗富强的原文之中，逐段做了注解。

从《免费给罗富强改文章》一文中获知，

@

罗富强

1

原为解放军某军分区副司令兼参谋长，在

2014

年提前退休。





在该文中，

@

罗富强

1

揭露了军队买官成风等腐败内幕。但崔永元对

@

罗富强

1

的原文逐段进行了批复，并在最后表示，该副司令员的文章只用于自夸和吹牛逼。





崔永元更是直言，

“

你就是个没有担当的怂货！

”

北京时间

10

月

15

日，崔永元在

“

今日头条

”

发文表示自己不是

“

邪教教主，反党反社会主义的头目

”

，这是有些人别有用心，目的就是让中共封杀自己。





另外，崔永元还点出

8

个人，这

8

个人就是崔永元口中的

“

国家祸害

”

，其中就有

@

罗富强

1

。此

8

人分别是方骗子（方舟子）、司马三鸡（司马

3

忌）、土摩托、吴法天、秦枫、黄大娘毅淸（黄毅清）、徐僚机（徐勇凌）、罗闹鬼司令（罗富强）。（多维新闻）

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