    • 2018年10月17日

    Home China 崔永元点名中共退役将领限时道歉 否则向纪委交举报材料

    崔永元点名中共退役将领限时道歉 否则向纪委交举报材料

    星期三, 十月 17, 2018

    在范冰冰逃税案尘埃落定后，崔永元与上海公安又杠上了。在怒怼上海公安后，崔永元一周内又两次举报了北京公安。北京时间1016日，崔永元又把枪口对准了微博认证为退役军人的@罗富强1

    崔永元在1016日的微博中表示，有个事儿给大家通报一下。下周一9:00以前，如果本人看不到@罗富强1对他错误的言行不反思、不道歉的微博，将向云南省纪委书面反映他政治言论严重错误的问题，同时会在网上同步公布反映材料，供大家监督本人雷厉风行、言出必行的工作作风，和云南省纪委能否依法监察，做到公正、公平和不护短的工作态度。” 

    据悉，在微博认证为@罗富强1，为一名退役军人。 浏览@罗富强1的微博，有大量质疑崔永元的博文。

    @罗富强11016日的微博中发布《崔永元不是一个诚实的人》的文章，表示质疑崔永元的公益基金。 

    文章表示，崔永元公益基金内部缺乏完整准确的账目，并存在账目造假等问题。 文章称，在整个检查账目过程中，我给崔永元公益基金发送邮件不下21封，崔永元公益基金回复邮件不下10封，这当中还有多次长时间的电话交流，我每发现一个问题都会向他们反馈，他们也会努力做些解释。” 

    @罗富强1表示，在沟通过程中，崔永元公益基金方面曾经要求自己承诺不要公开账目资料，但自己拒绝并表示，公众的公开监督才是公益透明化最大的保证，没有理由拒绝公开账目。 

    文章称，在我给出最后期限之后，崔永元公益基金方面要求再等几天，说他们也正在查账，希望查账之后给我一个解释，我要求他们公开回应，而不是只回应我一个人。最后的结果是，等到最后，他们也没有或者说没能回应我的质疑。当然，时至今日，他们也没有任何公开的解释和澄清。” 

     而崔永元在928日发布长文《免费为罗富强改文章》，在罗富强的原文之中，逐段做了注解。 从《免费给罗富强改文章》一文中获知，@罗富强1原为解放军某军分区副司令兼参谋长，在2014年提前退休。 

     在该文中，@罗富强1揭露了军队买官成风等腐败内幕。但崔永元对@罗富强1的原文逐段进行了批复，并在最后表示，该副司令员的文章只用于自夸和吹牛逼。 

     崔永元更是直言，你就是个没有担当的怂货！北京时间1015日，崔永元在今日头条发文表示自己不是邪教教主，反党反社会主义的头目，这是有些人别有用心，目的就是让中共封杀自己。  

     另外，崔永元还点出8个人，这8个人就是崔永元口中的国家祸害，其中就有@罗富强1。此8人分别是方骗子（方舟子）、司马三鸡（司马3忌）、土摩托、吴法天、秦枫、黄大娘毅淸（黄毅清）、徐僚机（徐勇凌）、罗闹鬼司令（罗富强）。（多维新闻）

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：