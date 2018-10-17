崔永元点名中共退役将领限时道歉 否则向纪委交举报材料

在范冰冰逃税案尘埃落定后，崔永元与上海公安又“杠上了”。在怒怼上海公安后，崔永元一周内又两次举报了北京公安。北京时间10月16日，崔永元又把枪口对准了微博认证为退役军人的@罗富强1。
崔永元在10月16日的微博中表示，“有个事儿给大家通报一下。下周一9:00以前，如果本人看不到@罗富强1对他错误的言行不反思、不道歉的微博，将向云南省纪委书面反映他政治言论严重错误的问题，同时会在网上同步公布反映材料，供大家监督本人雷厉风行、言出必行的工作作风，和云南省纪委能否依法监察，做到公正、公平和不护短的工作态度。”
据悉，在微博认证为@罗富强1，为一名退役军人。 浏览@罗富强1的微博，有大量质疑崔永元的博文。
@罗富强1在10月16日的微博中发布《崔永元不是一个诚实的人》的文章，表示质疑崔永元的公益基金。
文章表示，崔永元公益基金内部缺乏完整准确的账目，并存在账目造假等问题。 文章称，在整个检查账目过程中，“我给崔永元公益基金发送邮件不下21封，崔永元公益基金回复邮件不下10封，这当中还有多次长时间的电话交流，我每发现一个问题都会向他们反馈，他们也会努力做些解释。”
@罗富强1表示，在沟通过程中，崔永元公益基金方面曾经要求自己承诺不要公开账目资料，但自己拒绝并表示，公众的公开监督才是公益透明化最大的保证，没有理由拒绝公开账目。
而崔永元在9月28日发布长文《免费为罗富强改文章》，在罗富强的原文之中，逐段做了注解。 从《免费给罗富强改文章》一文中获知，@罗富强1原为解放军某军分区副司令兼参谋长，在2014年提前退休。
在该文中，@罗富强1揭露了军队买官成风等腐败内幕。但崔永元对@罗富强1的原文逐段进行了批复，并在最后表示，该副司令员的文章只用于自夸和吹牛逼。
崔永元更是直言，“你就是个没有担当的怂货！” 北京时间10月15日，崔永元在“今日头条”发文表示自己不是“邪教教主，反党反社会主义的头目”，这是有些人别有用心，目的就是让中共封杀自己。
另外，崔永元还点出8个人，这8个人就是崔永元口中的“国家祸害”，其中就有@罗富强1。此8人分别是方骗子（方舟子）、司马三鸡（司马3忌）、土摩托、吴法天、秦枫、黄大娘毅淸（黄毅清）、徐僚机（徐勇凌）、罗闹鬼司令（罗富强）。（多维新闻）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost