招生歧视案庭审 哈佛承认亚裔申请者要求分数更高

据美国侨报网报道，美国哈佛大学在招生过程中涉嫌歧视亚裔申请者的庭审第一天，哈佛招生办公室主任威廉·菲茨西蒙斯（William Fitzsimmons）首先出庭。他承认哈佛对亚裔申请者要求更高的分数。
据CNN报道，波士顿联邦法院审理的这起案件的核心，是一个名为“公平招生学生”（Students for Fair Admissions）的组织，该组织声称哈佛在录取过程中参与了违法的“种族平衡”，这些“平衡”使黑人和西班牙裔美国人受益，并损害了亚裔美国申请者的利益。
哈佛大学否认了这一说法，并表示它会根据每个申请者的个人情况进行评估，有时会把种族作为一个“加分”因素，以实现学生之间的最佳教育目标。
最先出场的是招生办公室主任威廉·菲茨西蒙斯（William Fitzsimmons），他的办公室有40人，负责每年对约4万份申请的审查，以确定哪些高中学生会收到哈佛发出的2000封录取信件。
菲茨西蒙斯详细介绍了一些遴选过程的工作。菲茨西蒙斯承认，哈佛大学向SAT分数中等的非裔和西班牙裔高中学生发送录取信，但只有在亚裔学生的分数高出200分以上时，他们才会发送这样的信。
同时，菲茨西蒙斯表示，在哈佛入学录取人数稀少的州，比如蒙大拿州和内华达州，学生在SAT数学和语言测试中至少获得1310分才会被录取。但是生活在这些州的亚裔仍然不会收到这样的录取信，除非他们的总分达到1380分（哈佛大学录取亚裔男性的标准）或1350分（亚裔女性的标准）。
菲茨西蒙斯否认这是种族歧视。这位招生主任表示，重视全国某些少数族裔学生和美国人口较少地区的白人学生，代表着“打破这个循环”的努力，并可说服那些通常不会考虑申请哈佛的学生改变看法。
由联邦地方法官艾利森·巴罗斯（Allison Burroughs）审理的此案，预计未来3周将有逾25名证人出庭。
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