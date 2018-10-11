急速进入老龄社会 韩国众多老人晚景凄凉

英媒称，根据经合组织 2016 年的一项经济调查，在以高科技进步著称的韩国， 65 岁以上的老年人几乎一半生活贫困。随着年轻一代照顾父母的儒家传统逐渐消失，约有四分之一的老年人独自生活。





据英国《每日电讯报》网站报道，李相俊（音）身高仅有 5 英尺，但这位韩国退休老人夜里仍然难以在他过去 12 年来一直称为家的狭小隔间里平躺入睡。





76 岁的李相俊是生活在仅有橱柜大小的房间里的数百名暮年老人中的一员，他们在首尔现代摩天大楼的阴影下，并排挤进了酷似兔子洞窟的凄凉旅社走廊里。





在东子洞的隔间屋村，一个退休老人聚居区，时间过得很慢，老人们在公园里孤独地坐着，或者拖着脚穿过破败的建筑物，然后在一个野营炉上做一顿简单的晚餐。





和其他许多人一样， 50 多年前来到首尔的退休油漆工李相俊也不希望其经济困境给三个孩子造成负担。 “ 他们忙着照顾自己的孩子。我不希望得到他们的任何支持。 ”





他的住处 —— 里面有一张卷起的床垫、一台冰箱、风扇以及墙上拉根线作为临时衣橱 —— 租金为 200 美元，相当于他每月领的国家养老金的三分之一。他和邻居共用厕所和淋浴间。





他说： “ 条件不好，但我不得不忍受。这里每个人的处境都跟我差不多。 ”





报道称，东子洞的故事提供了一扇了解韩国老龄化社会所面临问题的窗口，而且它绝非独一无二。





报道还称，这在韩国许多老一辈人身上很典型，他们的艰苦奋斗使韩国变成了世界第 12 大经济体，但后来却没有得到经济好处。





韩国保健和社会事务研究所副所长郑景姬（音）说： “ 价值观也发生了变化，例如个人主义 …… 这也是城市化造成的 —— 子女结婚或就业，居住在其他地方，老年人则希望住在故居里。 ”





她说： “ 独居的老人会面临护理问题、经济焦虑、心理焦虑或孤独。 ”





报道称，韩国是世界上自杀率排名第十的国家，大量老年人的自杀加剧了这种状况。





报道还称， 8 月底，韩国达到了另一个不受欢迎的里程碑，正式成为 “ 老龄社会 ” ，根据联合国的定义，其所指的是为 65 岁及以上人口占总人口 14% 的社会。





根据韩国统计局的数据，这是世界上速度最快的此类社会转型。





报道称，今年韩国的劳动年龄人口也首次出现下降，出生率仍然极低，这给总统文在寅的政府制造了一场 “ 完美风暴 ” ，文在寅政府正试图阻止韩国的人口灾难早在 2026 年就达到 “ 超高龄 ” 状态。





报道还称，韩国政府提议适度增加养老金，但必须达到一种微妙的平衡，以免给为福利开支买单的不堪重负的年轻一代增加压力。





报道表示，老年人安全保障的缺失使得 65 岁的金昌（音）尝到了恶果，她过去是个成功的贸易商，但后来进行了一些糟糕的金融投资。





金女士还没有告诉她的兄弟姐妹和朋友，她现在住在东子洞的一间简陋小屋里。她在当地一家咖啡馆工作，退休老人在酷暑中蜂拥到这家咖啡馆享受空调。





“ 一开始在这里工作很辛苦。我想着以前我很富裕的时候，一天天勉强地活着。现在我已经习惯了。 ”





金女士正试图重建自己的生意。她说： “ 老年人很难找到工作，但我想逃离。 ”





报道称，但对大多数东子洞的老年居民来说，这个所谓的 “ 隔间屋村 ” 提供了最后一个避难所，他们至少可以找到同龄人为伴。





在该地区提供法律和医疗援助的一个援助组织的志愿者、 74 岁的金浩（音）说： “ 很多离开这里的老人最终自杀了，因为他们孤身一人，没有朋友，也没有邻居。 ”





“

老年人最终搬到这个社区，是因为他们没有其他可以依靠的人了。

”

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