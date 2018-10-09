为防南海爆发军事冲突 美B-2轰炸机常态化部署夏威夷

美军印太司令部宣布，美国空军刚刚完成了 B-2 隐形战略轰炸机在夏威夷的首次常态化部署，称这一部署将对确保印太地区的自由与开放发挥重要作用。





美军 4 日发表的一份新闻稿说，作为美军战略司令部展开的轰炸机特遣部队部署的一部分，空军三架 B-2 轰炸机和 200 名空军人员今年 8 月至 9 月间在夏威夷和印太其他地区展开了大量飞行训练，包括与 F-22 隐形战斗机的伴飞、武器装载和热机加油训练。





B-2“ 幽灵 ” 战略轰炸机是美军最先进的远程轰炸机，可以不需加油飞行近 7000 英里，主要基地位于密苏里州的怀特曼空军基地。最近一些年，为了应对亚太地区越来越大的安全挑战，美军经常以轮调的方式将 B-2 战略轰炸机派驻关岛。





这一次在夏威夷珍珠港美军联合军事基地的部署是 B-2 轰炸机首次在印太地区的常态化部署；显示美军继续实施将最先进武器优先派驻印太地区的计划。上周，美国海军陆战队 8 架 MV-22“ 鱼鹰 ” 倾转旋翼机成功完成了跨太平洋 5300 海里的远程飞行。





分析人士说，美军的这项能力对于应对南海潜在的军事冲突具有重要的战术意义。防务专家说，美军正分散在太平洋地区的军事资源，以减少受到中国攻击的风险，但是，如果南海发生军事冲突，美军仍需迅速从不同地方调派资源，因此 B-2 战略轰炸机和 MV-22 倾转旋翼机的远程飞行能力非常重要。





【台湾东森新闻网 10 月 7 日报道】美国空军日前公布消息， B-2 战略隐形轰炸机将常态化部署于夏威夷，并与 F-22 展开联合战术演练，以备在关岛空军基地受到攻击时，美军能以夏威夷基地对敌进行反击。





轰炸机中队指挥官尼古拉斯 · 阿德科克中校表示， B-2 与 F-22 都是具备隐形功能的先进战机，可成为护卫与轰炸的完美搭档，训练有助于提高飞行员的合作协调能力，更是确立了 B-2 在未来空军中的位置。





空军与网络行动主管斯蒂芬

·

威廉姆斯少将表示，

B-2

轰炸机首次部署于希卡姆空军基地，展现了美军在全世界投放武力的战略灵活性，完成了美国在全球的军事力量整合，这次演练将有助于印太地区的自由开放，彰显了美国对盟友的承诺。

B-2“

幽灵

”

是全世界唯一的隐形战略轰炸机，可以不需加油飞行近

7000

英里。

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