为防南海爆发军事冲突 美B-2轰炸机常态化部署夏威夷

美军印太司令部宣布，美国空军刚刚完成了B-2隐形战略轰炸机在夏威夷的首次常态化部署，称这一部署将对确保印太地区的自由与开放发挥重要作用。
美军4日发表的一份新闻稿说，作为美军战略司令部展开的轰炸机特遣部队部署的一部分，空军三架B-2轰炸机和200名空军人员今年8月至9月间在夏威夷和印太其他地区展开了大量飞行训练，包括与F-22隐形战斗机的伴飞、武器装载和热机加油训练。
B-2“幽灵”战略轰炸机是美军最先进的远程轰炸机，可以不需加油飞行近7000英里，主要基地位于密苏里州的怀特曼空军基地。最近一些年，为了应对亚太地区越来越大的安全挑战，美军经常以轮调的方式将B-2战略轰炸机派驻关岛。
这一次在夏威夷珍珠港美军联合军事基地的部署是B-2轰炸机首次在印太地区的常态化部署；显示美军继续实施将最先进武器优先派驻印太地区的计划。上周，美国海军陆战队8架MV-22“鱼鹰”倾转旋翼机成功完成了跨太平洋5300海里的远程飞行。
分析人士说，美军的这项能力对于应对南海潜在的军事冲突具有重要的战术意义。防务专家说，美军正分散在太平洋地区的军事资源，以减少受到中国攻击的风险，但是，如果南海发生军事冲突，美军仍需迅速从不同地方调派资源，因此B-2战略轰炸机和MV-22倾转旋翼机的远程飞行能力非常重要。
【台湾东森新闻网10月7日报道】美国空军日前公布消息，B-2战略隐形轰炸机将常态化部署于夏威夷，并与F-22展开联合战术演练，以备在关岛空军基地受到攻击时，美军能以夏威夷基地对敌进行反击。
轰炸机中队指挥官尼古拉斯·阿德科克中校表示，B-2与F-22都是具备隐形功能的先进战机，可成为护卫与轰炸的完美搭档，训练有助于提高飞行员的合作协调能力，更是确立了B-2在未来空军中的位置。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost