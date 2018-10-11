日本高官访俄谈防务合作 领土问题仍是阻碍

俄媒称，日本自卫队统合幕僚长（相当于总参谋长）河野克俊 8 日在莫斯科表示，东京希望与俄罗斯展开富有成效的军事合作。





据俄新社 10 月 8 日报道，在俄罗斯访问的河野在会晤俄国防部长绍伊古时表示： “ 我对我们能够推动日俄防务关系的发展抱有极大希望。 ”





河野同时强调，俄未将千岛群岛纳入到 “ 东方 -2018” 军事演习区域中， “ 我们对此给予高度评价 ” 。他解释说，日本之所以未派观察员及武官出席军演，是以为千岛群岛将出现在演习区域内。他表示， “ 我们曾心存担忧，以为演习将在北方领土（俄称南千岛群岛 —— 本网注）上举行，所以决定不派本国观察员前往。然而，此次俄方决定不在北方领土上开展军演 ” 。





报道指出，多年来，俄日关系因缺少一纸和平条约而被阴霾笼罩。东京以 1855 年签署的双边条约为由，对齿舞、色丹、择捉、国后四岛提出了主权要求。





1956 年，苏日签署联合宣言，莫斯科同意考虑在签署和约后将齿舞和色丹两岛交予东京的可能性，但并未提及择捉岛和国后岛。苏联希望联合声明能为争端画上句号，但日本认为它只能解决部分问题，不愿放弃对所有四岛的主权声索。





报道称，双方后来的谈判皆无果而终，和约一直未能签署。莫斯科的立场如下，即上述岛屿并入俄罗斯版图乃二战之结果，俄罗斯对它们的主权毋庸置疑。

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