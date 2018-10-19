研究称粪便移植或可阻止器官排斥

英媒称，器官移植的关键可能在于一个意想不到的地方——肠道。原因可能是，肠道中的细菌有助于调节免疫系统，并阻止免疫系统对不熟悉的移植组织发动攻击。
英国《新科学家》周刊网站报道，美国马里兰大学的乔纳森·布朗伯格说，这一机制的发现可能会带来能够阻止器官排斥反应的新药物，“这是一种能够调低免疫系统的音量旋钮的方法。”
报道称，心脏、肾脏或肝脏等器官出现衰竭的患者会接受器官移植手术，受体必须服用强效药物来阻止自身免疫系统排斥移植的器官，但即便如此，由于遭受低水平的免疫攻击，这些器官在若干年后通常会出现轻微的瘢痕和炎症。此前的研究表明，移植器官出现排斥反应的患者肠道内往往存在某种细菌，尽管一种解释是细菌引起了排斥反应，但另一种解释则与此相反——排斥反应会促进细菌的生长。
为了一探究竟，布朗伯格的研究小组给一些小鼠移植了来自怀孕小鼠的带菌粪便，因为人们已知免疫系统会在怀孕期间被自然抑制，这样就不会对胎儿做出排斥反应。其他组小鼠接受的粪便移植要么来自非怀孕小鼠，要么来自患有结肠炎的小鼠。
随后，研究人员把无关小鼠的心脏移植到这些小鼠的腹腔内，但是并未摘除它们原有的心脏——这是一种测试新移植药物的常用方法。研究人员还对小鼠使用了一种药物，以部分抑制它们的免疫系统。
所有五只接受了怀孕小鼠粪便移植的小鼠的第二颗心脏都存活了40天，而在其他两组中，移植心脏在40天时的存活率分别为1/5和3/4。这表明，在接受粪便移植后，小鼠对接下来的心脏移植变得更耐受。
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