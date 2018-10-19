研究称粪便移植或可阻止器官排斥

英媒称，器官移植的关键可能在于一个意想不到的地方 —— 肠道。原因可能是，肠道中的细菌有助于调节免疫系统，并阻止免疫系统对不熟悉的移植组织发动攻击。





英国《新科学家》周刊网站报道，美国马里兰大学的乔纳森 · 布朗伯格说，这一机制的发现可能会带来能够阻止器官排斥反应的新药物， “ 这是一种能够调低免疫系统的音量旋钮的方法。 ”





报道称，心脏、肾脏或肝脏等器官出现衰竭的患者会接受器官移植手术，受体必须服用强效药物来阻止自身免疫系统排斥移植的器官，但即便如此，由于遭受低水平的免疫攻击，这些器官在若干年后通常会出现轻微的瘢痕和炎症。此前的研究表明，移植器官出现排斥反应的患者肠道内往往存在某种细菌，尽管一种解释是细菌引起了排斥反应，但另一种解释则与此相反 —— 排斥反应会促进细菌的生长。





为了一探究竟，布朗伯格的研究小组给一些小鼠移植了来自怀孕小鼠的带菌粪便，因为人们已知免疫系统会在怀孕期间被自然抑制，这样就不会对胎儿做出排斥反应。其他组小鼠接受的粪便移植要么来自非怀孕小鼠，要么来自患有结肠炎的小鼠。





随后，研究人员把无关小鼠的心脏移植到这些小鼠的腹腔内，但是并未摘除它们原有的心脏 —— 这是一种测试新移植药物的常用方法。研究人员还对小鼠使用了一种药物，以部分抑制它们的免疫系统。





所有五只接受了怀孕小鼠粪便移植的小鼠的第二颗心脏都存活了 40 天，而在其他两组中，移植心脏在 40 天时的存活率分别为 1/5 和 3/4 。这表明，在接受粪便移植后，小鼠对接下来的心脏移植变得更耐受。





布朗伯格说，肠道细菌与肠壁上的免疫细胞存在接触，可以使免疫细胞的活跃程度上升或下降，他接下来要做的是进一步搞清粪便移植是如何产生这种效应的以及是否可以用药物来模仿这一效应。

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