王宝强前经纪人宋喆一审被判六年徒刑

10 月 18 日上午，宋喆、修雨乐职务侵占案在北京朝阳法院一审宣判。被告人宋喆、修雨乐因犯职务侵占罪，分别被判处有期徒刑六年、三年。

法院经审理查明：被告人宋喆于 2014 年至 2016 年在王宝强 ( 上海 ) 影视文化工作室任职期间，利用担任总经理及王宝强经纪人的职务便利，单独或伙同被告人修雨乐，采用虚报演出、广告代言费的手段，侵占王宝强工作室演出、广告代言等业务款共计人民币 232.5 万元。其中，修雨乐参与侵占 167.5 万元。

法院经审理认为，被告人宋喆身为公司人员，利用职务上的便利侵占单位财物；被告人修雨乐在宋喆犯罪过程中与之形成合意，为其提供帮助，构成宋喆的共犯。二人均构成职务侵占罪，且犯罪数额巨大，依法均应惩处。鉴于宋喆表示认罪，自愿退赔了全部赃款，挽回被害单位经济损失，依法对其酌予从轻处罚；修雨乐系从犯，且自愿退赔全部赃款，依法对其减轻处罚。在案扣押的 232.5 万元在判决生效后将依法发还王宝强工作室。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款：

“

公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

”

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