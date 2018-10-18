    • 2018年10月18日

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    港媒曝梵蒂冈驻台使馆两年前已搬家 门外不设招牌

    星期四, 十月 18, 2018 ,

    台湾曾在5月称和梵蒂冈关系还算稳定，然而台湾前外交部长欧鸿炼当地时间1016日表示，梵蒂冈立场很清楚，世界上只有一个中国，现在将大使馆暂时摆在台北，待和大陆谈成相关协议后，就会把大使馆移到北京。

    据香港中评社1017日报道，梵蒂冈是台湾在欧洲的唯一邦交国。台副总统陈建仁于1011日至16日率团访问梵蒂冈，期间于14日单独会见了教宗方济各，并邀请教宗访问台湾。陈此行被台湾官方称之为圣谊之旅，陈强调，中国大陆与梵蒂冈签署的协议不涉及台湾的外交问题，亦不会影响台梵邦谊  

     台湾前外交部长欧鸿炼1016日参加国民党智库国家政策研究基金会召开的台美陆情势及蔡政府外交政策检讨座谈会，会后针对台梵关系表示，梵蒂冈跟我们说从头到尾只跟大陆谈宗教问题，没有谈政治问题，但梵蒂冈的性质来说，宗教就是政治议题。  

     欧鸿炼说，对于邦交问题，梵蒂冈也非常清楚表示，现在大使馆是在台北，哪一天宗教问题跟大陆谈妥了，就会把大使馆搬回北京，但这不是跟台湾断交，梵蒂冈在台北的大使馆没有写着驻台大使馆衔牌，只有教宗的牧徽，表示现在在这是从事牧灵的工作。  

     欧鸿炼强调，梵蒂冈立场一直很清楚，世界上只有一个中国，台湾也是中国的一部分，只是因为中国内战发生，当时将使馆暂时迁到台北，现在梵蒂冈跟大陆的宗教问题之后解决了，虽然协议很多细节还在谈，但会把大使馆搬回北京，可是也不会宣布跟台湾断交，所以不会发生断交问题。  

     至于大陆到时候是否会给梵蒂冈压力？欧鸿炼说，梵蒂冈把大使馆搬到北京去，就是很清楚的讯息，梵蒂冈只有一个大使馆，搬回到北京，实质上和台湾是断交，但从头到尾梵蒂冈说不会有断交问题，就是准备这么做的原因。 

     中评社早在2016年曾报道称，原本坐落于台北市中正区的梵蒂冈驻台使馆，已经悄悄迁到台北大安区和平东路二段，隐身在邻近台北捷运科技大楼站的一处狭窄巷弄里，7层楼的新址入口处大门紧锁。 

     台湾警政署虽然在新址大门口旁设立警卫岗哨，并安排警察驻守，但没有悬挂教廷驻华大使馆的衔牌。许多附近住户民众都对此表示非常惊讶，称不知道这条巷子有大使馆 （多维新闻）

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