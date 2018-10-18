港媒曝梵蒂冈驻台使馆两年前已搬家 门外不设招牌

台湾曾在 5 月称 “ 和梵蒂冈关系还算稳定 ” ，然而台湾前外交部长欧鸿炼当地时间 10 月 16 日表示，梵蒂冈立场很清楚，世界上只有一个中国，现在将大使馆暂时摆在台北，待和大陆谈成相关协议后，就会把大使馆移到北京。





据香港中评社

10

月

17

日报道，梵蒂冈是台湾在欧洲的唯一邦交国。台副总统陈建仁于

10

月

11

日至

16

日率团访问梵蒂冈，期间于

14

日单独会见了教宗方济各，并邀请教宗访问台湾。陈此行被台湾官方称之为

“

圣谊之旅

”

，陈强调，中国大陆与梵蒂冈签署的协议不涉及台湾的外交问题，亦不会影响台梵

“

邦谊

”

。





台湾前外交部长欧鸿炼

10

月

16

日参加国民党智库

“

国家政策研究基金会

”

召开的

“

台美陆情势及蔡政府外交政策检讨座谈会

”

，会后针对台梵关系表示，梵蒂冈跟我们说从头到尾只跟大陆谈宗教问题，没有谈政治问题，但梵蒂冈的性质来说，宗教就是政治议题。





欧鸿炼说，对于邦交问题，梵蒂冈也非常清楚表示，现在大使馆是在台北，哪一天宗教问题跟大陆谈妥了，就会把大使馆搬回北京，但这不是跟台湾断交，梵蒂冈在台北的大使馆没有写着驻台大使馆衔牌，只有教宗的牧徽，表示现在在这是从事牧灵的工作。





欧鸿炼强调，梵蒂冈立场一直很清楚，世界上只有一个中国，台湾也是中国的一部分，只是因为中国内战发生，当时将使馆暂时迁到台北，现在梵蒂冈跟大陆的宗教问题之后解决了，虽然协议很多细节还在谈，但会把大使馆搬回北京，可是也不会宣布跟台湾断交，所以不会发生断交问题。





至于大陆到时候是否会给梵蒂冈压力？欧鸿炼说，梵蒂冈把大使馆搬到北京去，就是很清楚的讯息，梵蒂冈只有一个大使馆，搬回到北京，实质上和台湾是断交，但从头到尾梵蒂冈说不会有断交问题，就是准备这么做的原因。





中评社早在

2016

年曾报道称，原本坐落于台北市中正区的梵蒂冈

“

驻台使馆

”

，已经

“

悄悄

”

迁到台北大安区和平东路二段，隐身在邻近台北捷运科技大楼站的一处狭窄巷弄里，

7

层楼的新址入口处大门紧锁。





台湾警政署虽然在新址大门口旁设立警卫岗哨，并安排警察驻守，但没有悬挂

“

教廷驻华大使馆

”

的衔牌。许多附近住户民众都对此表示非常惊讶，称

“

不知道这条巷子有大使馆

”

。

（多维新闻）

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