沙特媒体称有超过30种报复方式回应美国制裁

沙特记者哈苏吉在土耳其失踪的案件 持续发酵。上周末媒体爆出 “ 苹果手表记录被害过程 ” 的细节，使得舆论的天平迅速朝着不利于沙特王储穆罕默德 · 本 · 萨勒曼的方向倾斜。曾经高调为这位王储的改革雄心背书的美国总统特朗普，在 14 日播出的媒体专访中，也罕见地用尖锐措辞，威胁严厉惩罚沙特。但他同时强调惩罚沙特的措施里不包括取消与沙特达成的 1100 亿美元军火订单。 14 日，利雅得誓言反击： “ 我们拒绝任何威胁，无论是经济制裁、政治压力还是反复的诬陷。 ”

哈苏吉是美国《华盛顿邮报》的观察员，经常发表批评沙特政府的文章，于 10 月 2 日在土耳其失踪。据土耳其《每日晨报》报道，哈苏吉失踪那天的行踪被他的苹果手表偶然记录了下来。在进入领馆之前，哈苏吉给他的未婚妻留了一个苹果手机，并将自己的苹果手表切换到录音录像模式，使得这部手机与他的苹果手表 “ 保持同步 ” ， “ 由此，对记者的审讯、拷打和杀害的录音被发送到手机上 ” 。

据《华盛顿邮报》报道，土耳其政府已经把哈苏吉被杀的相关视频和录音证据交给美国，报道引述官员们的话说，录音提供了 “ 最有说服力 ” 和 “ 最可怕 ” 的证据，确定沙特政府应为哈苏吉的死亡负责。但沙特内政大臣称，有关下令谋杀哈苏吉的指控是针对政府的 “ 谎言 ” 。阿拉比亚电视台发表署名文章称，如果沙特真想杀人，也不可能在其驻外领事馆内进行，沙特不会愚笨到连这个都不懂。





沙特国家新闻社 14 日发表声明表示 “ 拒绝任何威胁 ” ， “ 如果对方采取行动，我们将采取更大的行动，沙特王国的经济在全球经济中具有影响力和重要作用。 ” 阿拉比亚电视台当天报道称，沙特王国有 “ 超过 30 种以上的措施 ” 可以实现对美国制裁的回击。包括石油和武器的销售，利雅得和华盛顿之间的情报交流，以及 “ 与区域主要竞争对手伊朗和解 ” 等。

目前，对于哈苏吉失踪案的态度，正使得白宫和国会的裂痕加深。美国《赫芬邮报》

13

日称，面对美国精英集团

“

史无前例的反弹

”

，沙特政府也将展开

“

史无前例的攻势

”

，让局势实现转圜。他们有很多强大的公关手段，来保证美国两党对沙特的支持。利雅得在美国深耕数十年，赢得人数不多但能量不小的美国人士的支持。但分析人士指出，最近美沙关系的确有波折迹象。特朗普

10

月

2

日在政治集会上向沙特喊话：

“

如果没有美国的保护，沙特政权撑不过两周，你们要为美国提供的军事保护买单。

”

作为回应，萨勒曼反呛说：

“

别总说美国

‘

保护

’

沙特，沙特的所有东西都是自己用钱买来的。

”

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