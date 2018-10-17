红色歌剧遭抵制 中共外宣失手在哪

相比于中国武术等传统文化在海外被热捧，中国的红色文化海外处境尴尬。综合媒体报道，中国歌剧《洪湖赤卫队》（ The Red Guards On Lake Honghu ）音乐会版将于 2018 年 11 月上旬登陆澳大利亚悉尼歌剧院，但有消息表示这一中国内战红军题材的作品或将遭修改歌词。





此种报道已非首次出现。 2016 年 10 月，美国洛杉矶抵制一场歌颂中国红军的音乐会， 2017 年 2 月，中国革命样板戏《红色娘子军》（ The Red Detachment of Women ）在澳大利亚墨尔本演出遭到当地上百民众剧场外抗议，称此剧宣扬 “ 阶级仇恨暴力 ” ，与澳大利亚的民主自由价值观不符。





中国红色文化在海外屡受抵制抗议，到底是西方带着有色眼镜看待中国，还是中国在文化传播领域存在宣传失策？





中西方意识形态的互相防御





其实，中国红色文化海外遭抵制不仅反映了西方意识里对中国红色文化难以认同，也折射了中西方对这种文化的态度落差。 在中共看来，中国红色文化是在其领导中国近现代革命胜利的一种强大力量。这种文化是用 “ 血 ” 换来的，包含着一种牺牲精神，需要被发扬。而在西方认为， “ 红色 ” 意味着血腥，暴力，中共倡导红色文化是在宣扬仇恨。





于是，在对 “ 红色 ” 的不同理解中，就如中国恐惧西方西化、分化、 “ 和平演变 ” 中国一样，西方也患上了 “ 红色恐惧 ” 。 2017 年 2 月，《红色娘子军》在澳大利亚上演时，有声音表示 “ 《红色娘子军》是利用芭蕾舞的形式宣扬仇恨、暴力，宣扬抢劫富人的财产复仇 ” ， “ 西方国家要警惕中国利用文化交流进行渗透 ” 。





这种 “ 红色恐惧 ” 不仅让《红色娘子军》、《洪湖赤卫队》等中国红色文化遭抵制， 2014 年 9 月，美国芝加哥大学（ University of Chicago ）、宾夕法尼亚州立大学（ Pennsylvania State University ）宣布，将与中国孔子学停止合作。他们认为孔子学院是中共的特洛伊木马，有传播红色文化的可能，对美国的意识形态产生威胁。





中共一厢情愿的外宣心态





中国红色文化的外宣失利不仅在于中西方政治、意识形态的不相容，还在于认知的差异。

“

龙

”

在中国文化中代表着

“

祥瑞

”“

匡扶正义

”

，而在西方人士认为，

“

龙

”

代表着

“

残暴

”“

毁灭

”

。这种固化的认知有别成为影响中共红色文化输出的一个难以改变的因素。





中共外宣似乎轻视了这些意识形态、认知差异的影响力。一位旅美华人曾指出：中共输出红色文化是一厢情愿。对于人家不喜欢的产品，硬往外塞，那只能是自己甘受冷落。





就过去两年来说，《红色娘子军》、《纪念毛泽东逝世

40

周年红歌会》、《纪念红军长征胜利

80

周年歌舞晚会》等中国红色歌舞剧、音乐会相继在澳大利亚、美国、法国推出，都遭到当地不同程度的抵制，甚至取消演出。





红色文化在中国国内备受中共推崇并不意味着国外观众同样会买账。就《红色娘子军》、《洪湖赤卫队》等一众中国红色文化来说，其作品本身具有明显的

“

党文化

”

属性。





在中国国内宣传尚能得到部分拥趸或是理解，但对中国革命文化不了解的西方人士而言，很难不用批判性的西方思维来看待中共的自我歌颂。





中共以内宣的思维去运作外宣，其收到的回应可想而知。但在中国大陆媒体的报道中，并没有看到任何差评，反而是

“

足尖上的文化自信

”

、

“

中国红色经典唱响海外

”

等声音占据版面。中共认为，红色文化海外受挫会打击中国的文化自信，而这种避而不谈的心态让中国外宣显得自欺欺人。（多维新闻）

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