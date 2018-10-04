这回轮到罗马尼亚“脱欧”？罗马尼亚政客呼吁该国离开欧盟

据俄罗斯卫星网 3 日报道，在欧洲，反对欧盟深入一体化的国家在增多，因为他们欧洲深入一体化视为对自身国家主权的威胁。

“ 我们交给欧盟的税金多过欧盟的拨款 ” ，曾就职于罗马尼亚情报机构 SRI 的丹尼尔 • 德拉戈米尔上校在自己的脸书上表示，罗马尼亚应当离开欧盟，并采取不听命于布鲁塞尔的自主政策。

针对此前欧盟委员会第一副主席弗兰斯 • 蒂默曼斯批评罗马尼亚政府司法体系改革的行为，德拉戈米尔在近期发起了一项名为 “ 罗马尼亚 3.0” 的爱国主义运动。他表示， 8 月 10 日那场发生在罗马尼亚首都布加勒斯特的上万人反政府示威集会是一场由境外势力资助的企图推翻现政府的阴谋。同时， “ 罗马尼亚同行运动 (RO+)” 的发起人，罗马尼亚前总理达奇安 • 乔洛什则表示，罗马尼亚 “ 脱欧 ” 运动是当前统治联盟计划中的一部分。





罗马尼亚作为欧盟国家的一员，与其它多数成员国相比，长期以来饱受低收入与经济不景气的困扰。今年 8 月 10 日，罗马尼亚上万人聚集在首都布加勒斯特政府总部前参加集会，要求本届政府辞职。据卡塔尔半岛电视台报道，集会人群中还有部分罗马尼亚侨民，他们特地赶回来向政府表达他们对高度腐败、过低工资以及执政党削弱司法体系行为的愤怒。不光是首都，克鲁日等罗马尼亚其它主要城市也同时举行了规模达数千人的抗议活动。

根据官方数据，该国人口总数约为 2000 万，其中有约 400 万侨民在外国工作。 2017 年一年间，罗马尼亚的侨汇总额占本国 GDP 的 2.5% 。西班牙的一名罗马尼亚侨民在接受法新社采访时说， “ 我们希望看到的是现代化的公路和学校，而不是为或左或右的行贿受贿买单。 ”

就在七月初，罗马尼亚总统克劳斯 • 约翰尼斯正式解除了被视为罗马尼亚反腐象征的反腐败检察官办公室长官劳拉 • 科维希 (Laura Codruța Kövesi) 的职务。此前该反腐小组在她的领导下，曾将数名地方和国家级官员绳之以法，被许多罗马尼亚政界人士视为眼中钉，并被指责 “ 滥用职权 ” 。

透明国际组织称，罗马尼亚是欧盟成员国中最腐败的国家之一，

2017

年

2

月就曾有过大型抗议活动。

11

日参与集会的英国《卫报》记者基特

•

吉列

(Kit Gillet)

特表示，

“

腐败问题在罗马尼亚已经是个长期的大问题了，人们对此很愤怒，认为整个系统需要作出改变。

”

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