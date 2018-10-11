“卡西尼”号探测器长眠土星前有惊人发现

英媒称， “ 卡西尼 ” 号探测器已经坠毁，但它的遗产依然存在。





据英国《新科学家》周刊网站报道，在 2017 年 9 月坠向土星并烧毁之前，美国国家航空航天局（ NASA ）的这台探测器在一项名为 “ 大结局 ” 的任务中完成了 22 次大胆的轨道飞行，穿梭于土星和土星环之间。现在，研究人员正在分析那项任务中收集的数据，结果有了一些意外的发现。





1. 土星的磁场与自转轴对齐





报道称，太阳系中行星的磁场都在一定程度上有所倾斜 —— 海王星磁场（相对于自转轴）的倾斜角度甚至达到了 47 度。但土星的磁场相对于自转轴似乎是完全对齐的，而人们目前关于磁场的理论认为这是不可能的。





英国帝国理工学院的米歇尔 · 多尔蒂说： “ 如果没有倾斜角度，那么我们认为磁场就会开始消失，但当 ‘ 卡西尼 ’ 在 ‘ 大结局 ’ 的飞行中非常接近它时，我们发现并非如此。 ”





报道称，这可能意味着土星产生的磁场与太阳系中的其他行星不同，这个磁场也许是由像洋葱一样的许多层流动粒子产生的，而不是一个单一区域。





2. 土星与土星环之间有很多东西





报道称，就连土星表面与土星环之间看似空无一物的空间也比人们想象的更令人兴奋。多尔蒂说： “ 土星环和土星上层大气之间存在着这种我们以前以为不存在的联系。这完全出人意料。 ”





多尔蒂说： “ 这种联系以在土星环和土星上层大气之间流动的电流形式存在。 ” 目前尚不清楚是什么产生了这些电流或这些电流存在的原因。但她希望，通过汇总 “ 卡西尼 ” 号不同设备收集的数据，能够帮助人们弄清楚答案。





报道称，电流并不是全部，土星环和土星之间还有一个由被困的高能粒子产生的辐射带。美国艾奥瓦大学的威廉 · 库尔思说，这类似于地球的范艾伦辐射带，对穿越它的宇航员和航天器来说可能是危险的。





不过，目前尚不清楚这些粒子是如何到达那里的。库尔思说： “ 由于土星拥有这一复杂的土星环系统，所以外面的高能粒子很难穿越土星环到达那里。 ” 搞清楚这个辐射带是如何形成的，可以帮助人们了解其他行星周围的类似辐射区域。





3. 土星环每分钟下的 “ 雨 ” 相当于 1800 辆汽车





报道称，在最靠里的土星环与最靠外的土星大气层之间，是一片由从土星环落向土星的微小颗粒组成的 “ 雨 ” ，被称为 “ 环雨 ” 。 “ 卡西尼 ” 号发现，在土星的赤道附近，这场 “ 雨 ” 每秒钟能够降下多达 4.5 万千克的尘埃、冰和气体。





报道称，这相当于每分钟有大约 1800 辆车落向土星。这样一场倾盆大 “ 雨 ” 可能意味着土星环正在消失，而且消失的速度比人们以为的更快。





土星环主要由水冰构成，而 “ 环雨 ” 的成分则要多得多，其中包括氨、氮、甲烷，甚至还有更为复杂的有机颗粒。美国得克萨斯州西南研究院的亨特 · 韦特说，这可能会影响土星最外层大气的化学成分。





报道称，在

“

卡西尼

”

号发现它之前，这场降

“

雨

”

并不明显，因为它分散在大片地区。韦特说：

“

这真的不像是雨，而更像是一层看都看不见的薄雾。这些粒子太小，如果你在土星和土星环之间飘浮的话，我想你都感觉不到它们。

”

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