特朗普称将扩充核武直到其他国家学聪明 点名中国

美国宣布将退出《中导条约》后，有一个好消息，和一个坏消息。

坏消息是，特朗普 21 日在白宫门回答记者提问时，宣称美国将继续扩充自己的核武器库，直到其他国家 “ 学聪明（ come to sense ） ” 为止。届时，特朗普将会 “ 乐意 ” 减少美国的核弹头数。他在随后的回答中，继续点名中俄，称 “ 这就是对他们的一种威胁 ” 。他甚至还公开点名，中国应被纳入到《中导条约》。

好消息是，早前被指 “ 怂恿特朗普退出条约 ” 的美国安全顾问博尔顿，这次在莫斯科和俄方并没有 “ 谈崩 ” 。双方就两国之间多个安全相关条例进行了商讨，同意继续合作。俄方称谈判 “ 很有建设性 ” 。

特朗普：别在我头上这么玩

据 CNN 新闻网消息，美国总统特朗普于 22 日在白宫接受记者采访时说：

“ 俄罗斯并没有遵守条约的规定，他们好几年前早就应该学乖了。目前美国的钱比全世界任何一个国家都多，我们会继续扩充核武器库，直到他们学聪明为止。到时候一切（增加核武器的行为）就会停止，顺带一提，不仅是停止，核武器数还会减少，这是我乐意做的事情。但就目前而言，他们并没有遵守承诺。 ”





当场有记者提问，俄方是否会将此视为一种威胁？

特朗普则说， “ 你随便说个国家，这对他们都是一种威胁。这包括中国，包块俄罗斯，这包括任何一个想参与这场 ‘ 游戏 ’ 的国家。你们不能这么玩，不能在我头上这么玩。 ”

特朗普随后单独点名中国：他们应该被纳入到《中导条约》之内。

美国总统在上周末（ 20 日）宣布退出《中导条约》，待决定生效还有半年的时间。消息一出，有不少媒体、专家批评特朗普在破坏世界和平，称他打开了 “ 通往核战的地狱之门 ” ， “ 世界将陷入另一次核危机 ” 。当年和美方共同签署《中导条约》的戈尔巴乔夫，日前也出面批评特朗普 “ 思维狭隘 ” 。

美国国内也骂声一片。尤其是特朗普 “ 甩锅中国 ” 的言论，被不少美国议员、专家批为 “ 胡扯 ” 。

而外界揣测，怂恿特朗普做出这一决定的人，就是美国国家安全事务助理博尔顿（ John Bolton ）。这名 “ 硬核鹰派 ” 已于 22 日飞抵莫斯科，向俄方官员给出解释。





博尔顿：美国没有在勒索俄罗斯

据俄罗斯卫星通讯社 22 日消息，当天，博尔顿会见了俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫（ Nikolai Patrushev ），双方一共进行了 5 个小时的会谈。随后博尔顿还和俄外长拉夫罗夫共赴晚宴。





俄方在随后发出的一份声明中表示，会谈 “ 很有建设性 ” ，双方谈到了《核不扩散条约》、《全面禁止核试验条约》、《开放天空条约》、《化学武器公约》等条约，称美俄将继续加强两国间的合作，议题涉及反恐、禁毒、伊核问题、朝核问题等。





之前有传言称特朗普下一个目标就是退出《削减战略武器条约》。对此，博尔顿和帕特鲁舍夫商讨了 “ 延长条约时效 ” 的可能性，即到 2026 年。

此外，博尔顿向俄方消除了部分疑虑：比如美国退出《中导条约》并不是在借机 “ 勒索 ” 俄罗斯；美国目前还没有在欧洲部署 “ 针对俄罗斯 ” 的导弹。

BBC 新闻网援引消息人士，称博尔顿和帕特鲁舍夫的这次会谈是 “ 事先沟通好的 ” ，他在俄罗斯的第一天还是 “ 比较顺利 ” 。





博尔顿还将在俄罗斯呆上 1 天，计划于当地时间 23 日会见俄罗斯国防部长绍伊古、以及俄罗斯总统普京。 BBC 称， 23 日的会谈完全就是针对特朗普最近的言论临时制定的，届时博尔顿将如何应对，还有待观察。

针对美总统特朗普称美国将退出《中导条约》一事，外交部发言人华春莹 22 日表示，就退出条约问题拿中方说事是完全错误的。她说：

《中导条约》是美苏两国冷战时期达成的重要军控与裁军条约。该条约对于缓和国际关系、推进核裁军进程，乃至维护全球战略平衡与稳定均发挥了重要作用，在今天仍具有十分重要的意义。单方面退约将造成多方面消极影响。

需要强调的是，就退出条约问题拿中方说事是完全错误的。我们希望有关国家珍视多年来之不易的成果，通过对话协商，慎重妥善处理与条约相关问题，在退约问题上三思而后行。

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