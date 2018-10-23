不锻炼对健康危害“极其出人意料”

美媒称，研究揭示不锻炼对健康的危害甚于吸烟、糖尿病和心脏病。





据美国有线电视新闻网网站 10 月 19 日报道，我们都听说过锻炼能帮助你延长寿命。但是，一项新研究走得更远，它发现久坐不动的生活方式对你的健康所带来的危害比吸烟、糖尿病和心脏病更严重。





研究论文的资深作者、美国克利夫兰诊所的心脏病专家韦尔 · 贾比尔说，这些结果 “ 极其出人意料 ” 。





贾比尔说： “ 与患高血压、糖尿病或保持吸烟习惯相比，在跑步机上或者在运动负荷测试中力不从心的情况更糟，甚至会引发死亡。我们从未见过像这样明显和客观的研究结果。 ”





贾比尔说，研究人员现在必须让普通大众了解这样的风险，即 “ 体能不好应该被认为是一种与高血压、糖尿病和吸烟同样严重的风险因素 —— 如果不是比这些因素更严重的话。 ”





他说： “ 差不多应该把这种情况当作一种可以开出处方加以治疗的疾病，这种处方名叫运动。 ”

研究人员对在 1991 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间在克利夫兰诊所接受跑步机测试的 122007 名患者进行了回顾性研究，以便评估所有因素导致的死亡率。在这些受试者中，运动频率最低的人占了 12% 。





这项研究于 10 月 19 日发表在《美国医学会杂志》网站上。贾比尔说，这项研究的另一个重大发现是，健身能延长人的寿命，有氧运动的好处是没有限度的。此前研究人员一直担心 “ 过度 ” 运动可能会增加死亡风险，但这项研究发现这种观点是无稽之谈。





贾比尔说，运动的好处体现在所有人身上，没有年龄和性别之分。他说： “ 在女性身上可能更明显一些。不管你是 40 多岁还是 80 多岁，你都会以同样的方式受益。 ”





他说，当把那些不经常锻炼的人拿来比较时，风险变得更加令人震惊：把那些久坐不动的人与最积极锻炼的人相比，与死亡相关的风险在前者身上要

“

高出

500%”

；而把不经常锻炼的人与定期锻炼的人相比，前者面临的与死亡相关的风险仍会高出

390%

。

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