不锻炼对健康危害“极其出人意料”

美媒称，研究揭示不锻炼对健康的危害甚于吸烟、糖尿病和心脏病。
据美国有线电视新闻网网站10月19日报道，我们都听说过锻炼能帮助你延长寿命。但是，一项新研究走得更远，它发现久坐不动的生活方式对你的健康所带来的危害比吸烟、糖尿病和心脏病更严重。
研究论文的资深作者、美国克利夫兰诊所的心脏病专家韦尔·贾比尔说，这些结果“极其出人意料”。
贾比尔说：“与患高血压、糖尿病或保持吸烟习惯相比，在跑步机上或者在运动负荷测试中力不从心的情况更糟，甚至会引发死亡。我们从未见过像这样明显和客观的研究结果。”
贾比尔说，研究人员现在必须让普通大众了解这样的风险，即“体能不好应该被认为是一种与高血压、糖尿病和吸烟同样严重的风险因素——如果不是比这些因素更严重的话。”
他说：“差不多应该把这种情况当作一种可以开出处方加以治疗的疾病，这种处方名叫运动。”
研究人员对在1991年1月1日至2014年12月31日期间在克利夫兰诊所接受跑步机测试的122007名患者进行了回顾性研究，以便评估所有因素导致的死亡率。在这些受试者中，运动频率最低的人占了12%。
这项研究于10月19日发表在《美国医学会杂志》网站上。贾比尔说，这项研究的另一个重大发现是，健身能延长人的寿命，有氧运动的好处是没有限度的。此前研究人员一直担心“过度”运动可能会增加死亡风险，但这项研究发现这种观点是无稽之谈。
贾比尔说，运动的好处体现在所有人身上，没有年龄和性别之分。他说：“在女性身上可能更明显一些。不管你是40多岁还是80多岁，你都会以同样的方式受益。”
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