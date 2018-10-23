台铁事故成选前最大变量

台湾今日新闻网 10 月 22 日报道，选前一个月发生台铁翻车事件伤亡严重，执政部门要接受外界的检验，尤其整个事件的原因调查更是重中之重。虽然民进党宣布停止竞选活动了，但可以想见，未来灾难政治口水势必满天飞，表面不竞选了，但竞争恐怕无法避免。选举是检验朝野政党，执政的民进党固然要肩负大任，如果在野攻防不慎，也会失分。如何应变得宜，将是选前最大变量。





台湾陆上交通运输，以前以高速公路游览车事故最多，铁道运输被认为是安全系数很高的方式，未料 10 月 21 日台铁普悠玛号翻车事故，死伤人数达 200 人之多，非常惊人，也对台湾铁道运输冲击很大，实在是非常不幸的事情。





检讨出事的原因是执政当局不可回避的责任，执政党或在野党千万不要因为选举的考虑，先作防卫性的攻防，还没有调查清楚，就开始事推前朝，或者推诿责任，引发朝野政治口水，让铁道灾难再陷入没完没了的政治灾难。





在 10 月上旬，台湾 2018 年 “ 九合一 ” 选举的气氛有所翻转，国民党的气势随着高雄韩国瑜的网络及民调上升，让蓝营士气大振，连带地带动了蓝军在各地的气势，韩国瑜目前网络人气甚至已经超过柯文哲。





如今发生了台铁车翻车事件，理论上是对民进党不利的因素，加上如果民进党处理不当，选情当然是雪上加霜，但相反，正因为韩国瑜因素，让不少绿军也有焦虑感，许多过去几个月来对选举不闻不问的绿军在蓝营气势上升下，也纷纷回笼。





蓝绿选情呈现超紧绷状况，选前发生重大事件，等于投下重大变量，如何正确应变势必也牵动选情。

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