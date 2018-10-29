沙特特工被曝在英袭击异见人士

在一名沙特人权活动人士不久前在伦敦街头遭到两名被控为沙特特工的男子袭击后，苏格兰场开始了一项高级别调查。





不久之后，与沙特政府有关的社交媒体发布了这一袭击事件的视频。





持不同政见者加尼姆 · 杜萨里说，这两人跟着他和朋友艾伦 · 本德从他们喝咖啡的咖啡馆出来，在哈罗德百货公司对面的布朗普顿路袭击了他。

他说： “ 他们跟在我们后面，冲着我来，说 ‘ 你是谁，居然谈论沙特王室 ’ 。他们打了我三次。 ”





经营着一个嘲弄沙特政权的 YouTube 频道的杜萨里在中东拥有大量粉丝。他过去曾收到过死亡威胁，包括一通恐吓电话。他当时把通话录了下来并且发布出去。





这位在英国拥有难民身份的活动人士说，这是他第一次因为自己拍摄的视频而遭到人身攻击。





在沙特政权承认在土耳其参与杀害另一名持不同政见者卡舒吉之后，警方加强了对杜萨里遇袭一事的调查。当被问及对杜萨里的袭击时，英国外交大臣杰里米 · 享特上周在下议院说： “ 我们认识到这里有一种不当行为，我们对此非常担忧。 ”





视频显示，其中一名男子身穿牛仔裤和衬衫，在购物者四散的时候打了杜萨里的脸。另一人身穿西装，似乎戴着一个有线耳机，他也试图袭击杜萨里，但被路人阻止。





杜萨里说：

“

我的朋友（本德）试图站在他们中间，并且说

‘

这里是伦敦，不是沙特

’

。他们却说，

‘

去他的伦敦，女王是我们的奴隶

’

。他们还告诉他，

‘

走开，我们到这里不是冲着你来的

’

。这是一次有针对性的袭击。我毫不怀疑他们是国家的特工。

”

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