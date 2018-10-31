又一家中国半导体商遭制裁 外媒：美开辟对华贸易争端新战线

外媒称，美国政府在与中国的贸易和技术争端中开辟了一条新战线。 29 日，特朗普政府采取行动，切断美国对一家中国政府支持的半导体制造商的零部件、软件和技术产品出口。





据路透社 10 月 29 日报道，美国商务部表示，已经把福建省晋华集成电路有限公司列入限制美国产品、软件和技术出口的 “ 实体名单 ” ，理由是该公司生产新的记忆体芯片的能力将威胁到美国军用系统芯片供应商的生存能力，对美国构成 “ 重大风险 ” 。





报道称，美国商务部在一则声明中表示，福建晋华 “ 参与与美国国家利益相悖的活动，构成了重大风险 ” 。





路透社认为，针对福建晋华的行动可能会引发中美之间新的紧张关系，因为该公司是旨在发展高新技术产业的中国制造业计划中的核心企业。





根据福建省晋华集成电路有限公司网站介绍，该公司是由福建省电子信息集团、晋江能源投资集团有限公司等共同出资设立的先进集成电路生产企业。公司称，其 “ 已纳入中国 ‘ 十三五 ’ 集成电路重大生产力布局规划 ” 。





报道称，美中这两个世界上最大的经济体已经围绕贸易争端展开了一场关税大战，美国对价值 2500 亿美元的中国商品加征关税，中国则对价值 1100 亿美元的美国商品征收报复性关税。





目前尚不清楚美国商务部的行动将对福建晋华的运营产生何种影响。





报道称，美国商务部长罗斯在一份声明中指出，这家中国公司的新工厂可能得益于 “ 原产美国的科技 ” ，而该公司增产将威胁到美国芯片制造商的长期生存能力。

“ 当外国公司从事与我们的国家安全利益相悖的活动时，我们将采取强有力的行动来保护我们的国家安全。 ” 罗斯表示， “ 将晋华列入实体名单将限制其威胁我们军事系统关键部件供应链的能力。 ”





报道指出，根据 “ 出口管理条例 ” ，对晋华所有商品、软件和技术的出口、再出口及转让都需要取得许可证。美国商务部表示，此类许可申请的评估将适用拒绝推定。





报道称，美国企业研究所中国问题专家德里克 · 西塞斯（ Derek Scissors ）指出，晋华是中国半导体行业的潜在全国冠军之一，并与其主要竞争对手美光科技存在争议。





他认为，虽然这个决定在短期内主要有利于美光，但特朗普政府的意图是从长远开创如何对待中国国有企业的先例。





而《日本经济新闻》 10 月 30 日的报道指出，此前，美国半导体企业美光科技起诉晋华集成电路侵犯其知识产权。在中美围绕高科技领域的技术主导权之争日益激烈的背景下，估计此事将成为新的火种。





报道称，美国商务部规定向晋华集成电路出口半导体制造设备等美国产品之际，需事先获得批准，不少观点认为向晋华集成电路销售产品在事实上将变得十分困难。关于实施制裁的原因，美国商务部指出晋华集成电路使用源自美国的技术生产 DRAM 存储器，对面向美军系统供应半导体的美国企业的经营产生了影响。





据报道，围绕晋华集成电路侵犯知识产权，此前已经打响了法庭大战。美光 2017 年以台湾半导体厂商联华电子（ UMC ）窃取其企业机密，并交给晋华集成电路为由，向美国加利福尼亚州的法院发起诉讼。一方面，联华电子也于 2018 年 1 月起诉美光。中国的法院 7 月向美光发出临时禁售令，禁止美光在华销售产品。





俄罗斯卫星通讯社 10 月 30 日也关注到该事件，并指出，美商务部将福建晋华公司列入受限名单。如此，美国对这家中国公司的产品、软件和技术出口、再出口和供应，只有在提供美颁发许可证的情况下才能实现，而一般情况下申请许可都会遭拒。





报道称，美国早前对一系列中国电讯设备制造商进行了制裁，并限制中国公司在美国销售电信设备。美国指责多家中国公司涉嫌窃取技术、倾销、以中国政府名义秘密偷窥用户个人信息，尽管美国官方并没有证实中国公司偷窥用户信息的说法，但媒体报道经常提及。

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