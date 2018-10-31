8岁男孩被父亲和继母强迫吃粪便 呕吐后窒息而亡

据英国《镜报》10月29日报道，近日，在墨西哥萨尔蒂约市发生一起悲剧，一名8岁男孩Landon Yahir在被父亲和继母强迫吃下自己的粪便后，发生强烈呕吐，男孩被自己的呕吐物呛住，窒息身亡。
5年前，Landon的父亲Jacinto Alvarez和他的生母Angeles Yousuri Villalobos Perez离异后，Landon就开始遭受虐待和忽视。他常常自己一个人，还被戏称为“El Chavo del Ocho”（墨西哥一部很受欢迎的关于贫穷孤儿的连续剧）。
有一段时间，他和祖父母住在萨尔蒂约，但一年前，他的父亲强迫他和继母Olga Leticia Moreno以及他们的四个孩子一起住在蒙特里。但Landon从来没有被当作家人对待，据称，Landon被隔开住在一个房间里，在那里吃饭，睡觉，用塑料袋解决大小便。
Landon是在和他父亲及继母回萨尔蒂约看望祖父母的途中去世的。据称，是父亲Alvarez强迫他吃下自己的粪便，然后还给他喝鸡汤和牛奶，以消除味道。随后Landon开始不停地呕吐，并被自己的呕吐物呛住，Alvarez和Leticia Moreno带他去了消防站，医务人员证实Landon已死亡。
尽管，Landon4岁的弟弟Santiago说出了父亲Jacinto Alvarez和继母Olga Leticia Moreno强迫他吃自己的粪便的情况，而且医生也在Landon的胃里发现了粪便，但这对夫妇还是在被捕后释放了。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost