    • 2018年10月31日

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    8岁男孩被父亲和继母强迫吃粪便 呕吐后窒息而亡

    星期三, 十月 31, 2018

    据英国《镜报》1029日报道，近日，在墨西哥萨尔蒂约市发生一起悲剧，一名8岁男孩Landon Yahir在被父亲和继母强迫吃下自己的粪便后，发生强烈呕吐，男孩被自己的呕吐物呛住，窒息身亡。
    　　
    5年前，Landon的父亲Jacinto Alvarez和他的生母Angeles Yousuri Villalobos Perez离异后，Landon就开始遭受虐待和忽视。他常常自己一个人，还被戏称为“El Chavo del Ocho”（墨西哥一部很受欢迎的关于贫穷孤儿的连续剧）。
    　　
    有一段时间，他和祖父母住在萨尔蒂约，但一年前，他的父亲强迫他和继母Olga Leticia Moreno以及他们的四个孩子一起住在蒙特里。但Landon从来没有被当作家人对待，据称，Landon被隔开住在一个房间里，在那里吃饭，睡觉，用塑料袋解决大小便。

    Landon是在和他父亲及继母回萨尔蒂约看望祖父母的途中去世的。据称，是父亲Alvarez强迫他吃下自己的粪便，然后还给他喝鸡汤和牛奶，以消除味道。随后Landon开始不停地呕吐，并被自己的呕吐物呛住，AlvarezLeticia Moreno带他去了消防站，医务人员证实Landon已死亡。
    　　
    尽管，Landon4岁的弟弟Santiago说出了父亲Jacinto Alvarez和继母Olga Leticia Moreno强迫他吃自己的粪便的情况，而且医生也在Landon的胃里发现了粪便，但这对夫妇还是在被捕后释放了。

    Landon的亲人正在呼吁警方指控这对夫妇造成Landon的死亡，他们说Landon被严重忽视，他死的时候只有10公斤重。Landon的姨妈Consuelo Jimenez说：我们要求正义得到伸张，当局应该逮捕他们。

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