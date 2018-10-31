8岁男孩被父亲和继母强迫吃粪便 呕吐后窒息而亡

据英国《镜报》 10 月 29 日报道，近日，在墨西哥萨尔蒂约市发生一起悲剧，一名 8 岁男孩 Landon Yahir 在被父亲和继母强迫吃下自己的粪便后，发生强烈呕吐，男孩被自己的呕吐物呛住，窒息身亡。

5 年前， Landon 的父亲 Jacinto Alvarez 和他的生母 Angeles Yousuri Villalobos Perez 离异后， Landon 就开始遭受虐待和忽视。他常常自己一个人，还被戏称为 “El Chavo del Ocho” （墨西哥一部很受欢迎的关于贫穷孤儿的连续剧）。

有一段时间，他和祖父母住在萨尔蒂约，但一年前，他的父亲强迫他和继母 Olga Leticia Moreno 以及他们的四个孩子一起住在蒙特里。但 Landon 从来没有被当作家人对待，据称， Landon 被隔开住在一个房间里，在那里吃饭，睡觉，用塑料袋解决大小便。





Landon 是在和他父亲及继母回萨尔蒂约看望祖父母的途中去世的。据称，是父亲 Alvarez 强迫他吃下自己的粪便，然后还给他喝鸡汤和牛奶，以消除味道。随后 Landon 开始不停地呕吐，并被自己的呕吐物呛住， Alvarez 和 Leticia Moreno 带他去了消防站，医务人员证实 Landon 已死亡。

尽管， Landon4 岁的弟弟 Santiago 说出了父亲 Jacinto Alvarez 和继母 Olga Leticia Moreno 强迫他吃自己的粪便的情况，而且医生也在 Landon 的胃里发现了粪便，但这对夫妇还是在被捕后释放了。





Landon

的亲人正在呼吁警方指控这对夫妇造成

Landon

的死亡，他们说

Landon

被严重忽视，他死的时候只有

10

公斤重。

Landon

的姨妈

Consuelo Jimenez

说：

“

我们要求正义得到伸张，当局应该逮捕他们。

”

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