美国传奇黑帮老大监狱丧命 悬赏金曾排全美第二

综合美国媒体消息， 30 日，美国波士顿传奇黑帮冬山帮（ Winter Hill Gang ）前老大詹姆斯 · 巴尔杰（ James Bulger ），绰号 “ 白毛 · 巴杰尔 ” （ “Whitey” Bulger ），被发现在西弗吉尼亚州黑泽尔顿监狱遇害，终年 89 岁。他曾列名于美国联邦调查局（ FBI ）十大要犯名单之中，悬赏金仅次于本 · 拉登。





据美联社和福克斯新闻网消息，美国联邦监狱局 30 日才将巴杰尔从俄克拉马州监狱转移到黑泽尔顿监狱。目前，当地监狱部门还未回应相关消息。

据悉，巴杰尔曾在波士顿组织了以爱尔兰裔成员为主的冬山帮，逐渐成为了南波士顿势力最大的帮派。从 1975 年开始，他长期担任美国联邦调查局的眼线， FBI 为了获取情报，故意忽视与放任他进行犯罪。 1997 年开始，新英格兰地区的新闻媒体报导了巴尔杰的犯罪事件，引起政府的尴尬， FBI 开始主动对他进行调查。

1994 年 12 月 23 日巴尔杰逃离 FBI 的监视，从此失踪了 16 年。 2011 年 6 月他遭到逮捕， 2013 年 8 月 12 日时则遭到陪审团裁定其谋杀、敲诈、洗钱、贩毒以及非法藏有枪械等 31 项罪名成立，其中包括有涉嫌参与 11 起谋杀案。最后，他被判处终身监禁。

另据美媒报道，

2015

年美国电影《黑势力》就是以巴杰尔的犯罪生平为蓝本。其中，强尼

·

戴普饰演了巴尔杰。

Twitter

sgnypost





