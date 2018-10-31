美国传奇黑帮老大监狱丧命 悬赏金曾排全美第二

综合美国媒体消息，30日，美国波士顿传奇黑帮冬山帮（Winter Hill Gang）前老大詹姆斯·巴尔杰（James Bulger），绰号“白毛·巴杰尔”（“Whitey” Bulger），被发现在西弗吉尼亚州黑泽尔顿监狱遇害，终年89岁。他曾列名于美国联邦调查局（FBI）十大要犯名单之中，悬赏金仅次于本·拉登。
据美联社和福克斯新闻网消息，美国联邦监狱局30日才将巴杰尔从俄克拉马州监狱转移到黑泽尔顿监狱。目前，当地监狱部门还未回应相关消息。
据悉，巴杰尔曾在波士顿组织了以爱尔兰裔成员为主的冬山帮，逐渐成为了南波士顿势力最大的帮派。从1975年开始，他长期担任美国联邦调查局的眼线，FBI为了获取情报，故意忽视与放任他进行犯罪。1997年开始，新英格兰地区的新闻媒体报导了巴尔杰的犯罪事件，引起政府的尴尬，FBI开始主动对他进行调查。
1994年12月23日巴尔杰逃离FBI的监视，从此失踪了16年。2011年6月他遭到逮捕，2013年8月12日时则遭到陪审团裁定其谋杀、敲诈、洗钱、贩毒以及非法藏有枪械等31项罪名成立，其中包括有涉嫌参与11起谋杀案。最后，他被判处终身监禁。
另据美媒报道，2015年美国电影《黑势力》就是以巴杰尔的犯罪生平为蓝本。其中，强尼·戴普饰演了巴尔杰。
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