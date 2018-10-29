中国加强对东南亚防务外交

10月是中国对东南亚防务外交的重要月份。
中国国防部长魏凤和访问了新加坡，出席东盟防长扩大会议，以及与东盟十国防长的非正式会晤。
东盟防长扩大会议之后，6位东盟国家防长前往北京参加第八届香山论坛。香山论坛是政府官员、军官和学者讨论地区安全问题的年度会议。
在论坛举行之前，马来西亚防长穆罕默德·萨布趁机参观了武汉的一家造船厂，出席了中国为马来西亚海军建造的两艘军舰的开工仪式。
也许最重要的是，中国海军舰艇有史以来第一次与东南亚国家军舰一起参加了两场多边演习。
一场演习是中国与马来西亚和泰国在位于马六甲海峡的亚兰和巴生港举行。另一场演习于10月22日开始举行，是东盟各国海军与中国海军举行的海上演习。这一演习最早是中国在2015年提出的，去年为东盟所接受。这是东盟首次与单个国家举行军事演习。
中国从其在东南亚的防务外交活动中得到了什么？
首先，与东盟官员的定期对话使中国有机会解释自己的防务政策，更好地了解其东南亚邻国的利益和关切。香山论坛也为中国提供了与香格里拉对话会抗衡的手段。尽管中国派代表团参加香格里拉对话会，但它一直对该论坛怀有疑虑，认为这是西方鼓动的串通起来对付中国并批评其外交和防务政策的行为。
其次，军事演习有助于建立信任，培养与外国军队合作的习惯。在东盟与中国
的海上军演期间，中国和东南亚国家海军将演练落实旨在防止海上发生潜在危险事件的《海上意外相遇规则》，还会演练人道主义援助和救灾行动。
第三，演习还使中国能够展示其军事装备，以期吸引外国买家。对外国的武器
销售不仅带来收入，更重要的是帮助北京扩大在接收国的影响力。
第四，防务外交有助于中国抵消或削弱东盟成员国与外部大国之间现有的安全关
系。在中国与美国的地缘政治竞争日益激烈的时代，这一点变得对中国越来越重要。
中国防务外交的第四个动机在东盟与中国就南中国海行为准则举行的谈判中变得显而易见。今年8月，东盟和中国的外长们批准了行为准则的单一磋商文本草案。北京在声明中加入了一项条款，呼吁中国和东盟国家定期举行军事演习。
东盟国家试图通过确保所有大国都发挥影响力来保持地区战略平衡。虽然东盟欢迎与中国一起加强防务外交活动，但它不能以牺牲与其他国家的安全合作为代价。因此，毫不奇怪，在上周的东盟防长扩大会议上，东南亚各国防长宣布，东盟计划明年与美国举行一次多边海军演习。
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