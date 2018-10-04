监狱也可以点外卖？ 爱尔兰囚犯靠无人机拿到中餐

近日，爱尔兰都柏林惠特菲尔德 (Wheatfield) 监狱工作人员最近在监狱的垃圾桶里发现了宫保鸡丁的外卖包装盒，让工作人员疑惑这些中餐是怎么到监狱里的。有关人士表示，除了无人机没有其他方式能将外卖送到囚犯那里。

据福克斯新闻网报道， “ 除了无人机，没有其他方式可以成功将中餐外卖送入监狱， ” 一位不愿透露姓名的消息人士告诉爱尔兰《镜报》， “‘ 中餐外卖事件 ’ 表明这些囚犯正在想尽办法获得他们想要的东西。 ”

爱尔兰监狱管理局的一名发言人表示，他们没有接到有关此事的报告，而且那间监狱还盖有防护网。





但不愿透露姓名的消息人士进一步表示，这并不是第一次囚犯们通过无人机接收东西。 “ 很多其他东西也是这样被送进监狱的。这就跟打电话订外卖的流程一样，你只要说出你想要什么东西，可卡因、香料或什么的，它们就会由无人机送进来。 ”

目前还不清楚无人机送外卖进监狱是否属实，但监狱发言人表示，他们正采取措施防止任何物品偷运到里面。 “ 现有措施包括工作人员定期巡逻和加强摄像头监控， ” 发言人补充说， “ 此外，近期将安装红外线传感器。 ”

无人机送外卖早已成为现实。据中国中央电视台早前报道，冰岛在线市场

Aha

去年表示，它启动了世界上首个永久性的、全自动商用无人机递送服务，实现了

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分钟送外卖上门。

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