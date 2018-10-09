国际刑警主席孟宏伟遭调查 中国公安系统或迎反腐风暴

距离北京时间 10 月 8 日的开始还差 8 分钟，从 9 月 29 日开始 “ 失踪 ” 整整一周的国际刑警组织主席孟宏伟，在世界媒体各种传闻喧嚣之后，终于 “ 鞋子落地 ”——10 月 7 日 23 时 52 分，中纪委官网发布一句话通告 “ 公安部副部长孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查。 ” 与北京有 6 个小时时差的法国里昂，国际刑警组织（ Interpol ）官网发出公告：该组织主席孟宏伟已经请辞，立即生效。而之前还在中国公安部网站 “ 领导信息 ” 栏目中出现的孟宏伟的名字，也随着中纪委公告的出现而消失。





由此，关于孟宏伟去了哪里的各种猜测伴 “ 尘埃落地 ” 。中共对其起落马公告的少见 “ 用词 ” ，也引发外界关注 —— 孟宏伟不仅是中国国家监察委今年 3 月成立以来，第一个不是 “ 接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 ” ，而是只 “ 接受国家监委监察调查 ” 的中共官员，而且不同于以往官方公告中大多数落马官员的 “ 违纪 ” 或者 “ 违法违纪 ” 用词，孟宏伟的落马原因是 “ 违法 ” 。 孟宏伟被调查前担任国际刑警组织主席、公安部副部长，拥有副总警监警衔，警号为 000005 。





可以推测，这个 “ 有 40 多年刑警工作经验 ” 的 “ 老公安 ” 以及中共政坛第一个成为 “ 国际刑警组织主席 ” 的特殊官员的落马，与中共政坛以往落马 “ 老虎 ” 案相比有其特殊之处。如何特殊？目前各种猜测频出。不过显然，孟宏伟的落马不是结束，而是另一种意义上的开始。





周永康案件与反恐办经历是关键 针对中共所称的孟宏伟 “ 违法 ” 具体指向，中国境外媒体有各种猜测，但是账号为 “ 政知圈 ” 的微信公号发布的相关文章却尤其值得关注。众所周知，中共官方媒体在涉及敏感政治案件时，任何一种相关爆料都会有政治红线或者具体指向。





这个中国共青团北京市委旗下《北京青年报》所掌控的微信公号，在 10 月 8 日凌晨发文指出，孟宏伟长期在中国公安系统工作，是中共前政治局常委、曾任公安部长及政法委书记的周永康老下属。 公开资料显示， 2004 年 7 月，中国公安部举行副总警监警衔授衔仪式，时任公安部长周永康向 4 个人颁发了警衔命令证书，孟宏伟便是其中之一。而在此之前的 2003 年 6 月，孟宏伟还曾作为部长助理陪同周永康去往浙江考察。





不仅如此，上述 “ 政知圈 ” 的文章还特意指出此前很多媒体忽略了的孟宏伟的另外一个身份 —— 中国国家反恐办主任。中国国家反恐办，是中国国家反恐怖领导小组日常执行机构 —— 下辖办公室的简称。





中国国家反恐怖工作领导小组 2013 年 8 月之前的名称为中国国家反恐怖工作协调小组。这个领导小组是中共一个涉及多部门且权力很特殊的部门 —— 其成员单位包括公安、安全、武警、军队、外交机构等职能部门，还有交通、卫生、民政等配合单位。在反恐方面，领导小组对成员单位进行直接领导，据称这种权力划分 “ 有利于各单位在收集情报、应对恐怖威胁、处置善后等方面各司其职、提高效率。 ”





“ 政知圈 ” 文章不仅提及孟宏伟在任期间，中国新疆 2013 年 4 月 23 日发生的恐怖袭击事件，还特意提出在 “ 新疆 ‘4·23’ 暴恐案之后 4 个月，也就是 2013 年 8 月 27 日，中国国家反恐怖工作领导小组第一次全体会议在北京召开， “ 首任组长是时任国务委员、公安部长郭声琨，首任反恐办主任就是今年 8 月刚刚卸任的公安部原副部长李伟。 ”

上述文章中， “ 算上孟宏伟在内，周永康已经有多位下属落马 ” 的表述，可以视为从半官方层面证实了孟宏伟落马和周永康案件的相关性。而为什么要特意提及 “ 首任反恐办主任就是今年 8 月刚刚卸任的公安部原副部长李伟 ” ，很是值得思量。





出生于 1956 年 10 月的李伟，比孟宏伟年轻 3 岁，在今年 8 月被官方宣布 “ 不再担任党委委员、副部长职务 ” 。李伟学历不如孟宏伟出色（孟宏伟本科毕业于北京大学法律系法律专业，算是中共政坛正经的 “ 科班 ” 出身，拥有工学硕士学位，而李伟只是中共中央党校行政管理专业毕业），但是经历和孟宏伟类似：都是从中共公安系统一步步历练，升至公安部副部长、拥有副总警监警衔，且都有反恐办主任经历。





在中纪委发出公告前，还有传闻称， 10 月 3 日晚上，孟宏伟和另一名在中国公安部的副部级高官被中纪委和国家监委宣布调查。另一名被调查的副部级高官究竟是谁，传闻并未说明。





作为侵淫公安系统多年的高级官员，孟宏伟的落马是否会牵动中共公安系统甚至政法系统的又一轮反腐风暴？很是值得继续关注。 “ 收受贿赂 ” 被确定 或涉及家属 在中纪委公布孟宏伟被调查前，曾有传闻称孟宏伟已经被查，因为 “ 涉及经济问题及其他贪腐问题，包括孟违规在香港购置房产 ” 。目前这种传闻已经部分得到印证。 10 月 8 日，中国公安部部长赵克志凌晨就召开党委会议，通报孟宏伟 “ 收受贿赂、涉嫌违法，接受调查 ” 。同一天，中国外交部发言人在例行记者会上也有类似的表述。





赵克志主持的会议称：要认识到孟宏伟收受贿赂、涉嫌违法的严重危害，要彻底肃清周永康流毒影响；要过好家庭关、亲情关，对身边腐败零容忍。由此可以发现，中国公安部部长召开的紧急会议和中国外交部的例行记者会，再一次从官方层面证明了孟宏伟落马确实和周永康案有关，并且证实了此前传闻所称的 “ 涉及经济问题 ” 一说。





并且，

“

过好家庭关、亲情关，对身边腐败零容忍

”

，也被解读为指向了孟宏伟的妻子

——

格蕾丝

·

孟。





孟宏伟妻子的中文姓名不详，目前仍然居住在国际刑警组织总部所在地

——

法国里昂。孟宏伟

“

失踪

”

期间，其妻子于当地时间

10

月

4

日傍晚向法国警方而非中国政府报案就已经让外界觉得不同寻常。在中纪委宣布孟宏伟被查之前一个小时左右，格蕾丝

·

孟在里昂举行记者会，表示

“

要追求真相、正义和历史责任

”

。是什么因素让孟的妻子选择与中共反目，真相值得期待。





发布会期间，孟宏伟的妻子提到孟宏伟在

9

月

25

日用国际刑警组织的手机给她发短信

“

等我电

”

，

4

分钟后，发来一个表情符号，是一把刀的小图片，然后就失去联系。她认为这是孟宏伟的示警信号，表示身在危险中。法国警方已经因此并给予孟宏伟妻子以司法安全保护。





孟宏伟案件，已经注定不同于中共政坛其他落马官员。中共将如何审理孟案？他的妻子是否涉案，他的落马是否会带出中国公安系统的其他官员？诸多后续的大幕已经徐徐拉开。

（多维新闻）

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