卡瓦诺之争撕裂美国社会：美政坛完成右转

海外媒体称，经过数周充满敌意的争吵，美国总统特朗普提名的最高法院大法官布雷特 · 卡瓦诺宣誓就职，这标志着特朗普总统推动美国政治机构右倾的努力取得了重大胜利。但卡瓦诺提名案将两党政治最丑陋的恶斗与算计赤裸裸揭示在民众眼前，也加深美国社会原已严重的分歧裂痕。





参院投票屡因抗议中断





据法新社 10 月 7 日报道，美国参议院以 50 票赞成、 48 票反对的结果通过了对卡瓦诺的提名，两票的优势使这次投票成为自 1881 年以来票数最接近的一次最高法院大法官人选投票，也是自 1991 年克拉伦斯 · 托马斯成为最高法院大法官以来最具争议的一次。





报道称，旷日持久的提名之争搅乱了美国的政治和民众的情绪 —— 投票多次因旁听席上愤怒的抗议而中断 —— 却使特朗普获得了总统任期内的最大胜利之一。在堪萨斯州托皮卡举行的一次晚间集会上，特朗普称这是 “ 真正具有历史意义的夜晚 ” ，台下观众则报以长时间的欢呼。

报道称，这次胜利意味着特朗普成功地让他的两位最高法院大法官提名人就位，这标志着这位共和党领导人在任期还不到一半的时候，就实现了政坛右倾的重大改变。这标志着特朗普总统任期的一个全盛时期：共和党控制了白宫、参议院、众议院和最高法院。





但在全国电视转播的听证会上非同寻常的指责和反诉以及联邦调查局就性侵指控展开最后调查所引发的激烈争吵的推动下，这场围绕卡瓦诺的大戏引发了政治激情。卡瓦诺被指控在年轻时有不当性行为，其直白和党派性的言论也遭到质疑，抗议者们正在全国各地集会反对这位人选。





另据英国广播公司网站 10 月 7 日报道， 6 日晚间， 53 岁的卡瓦诺在最高法院一个非公开的仪式上宣誓就职，首席大法官约翰 · 罗伯茨主持了宪法宣誓，退休的大法官安东尼 · 肯尼迪主持了司法宣誓，卡瓦诺将取代肯尼迪在最高法院的位置。





报道称，在参议院投票前，数百人在美国国会大厦外抗议。投票期间，一些抗议者在公众旁听席大喊 “ 可耻 ” ，美国副总统彭斯不得不要求恢复秩序。卡瓦诺宣誓就职时，抗议者更是聚集在最高法院外，他们一度跑上台阶，猛敲法院的大门，其他抗议者则爬到附近的正义女神像上。





报道称，卡瓦诺的任命将是终身的，他将加强保守派对最高法院的控制。最高法院有九位大法官，关于美国法律，最高法院有最终裁判权。





此外据美联社 10 月 6 日报道， 6 日晚间，特朗普总统在堪萨斯州的一个政治集会上庆祝对最高法院大法官卡瓦诺的任命获得批准，还谴责民主党针对卡瓦诺展开了他所谓的 “ 无耻的政治与人身摧毁运动 ” 。





特朗普对欢呼的支持者说，他给卡瓦诺打了电话，庆祝其升任最高法院大法官。





他说， “ 激进的民主党人 ” 已经变成 “ 愤怒的左翼暴民 ” ，并且他们 “ 太危险、太极端，难以控制 ” ，他敦促堪萨斯州的选民将共和党人送进国会。





对立裂痕或将持续存在





据西班牙《阿贝赛报》网站 10 月 6 日报道，特朗普迄今为止短暂而节奏紧张的政治生涯几乎一路披荆斩棘，美参议院 6 日批准卡瓦诺出任最高法院大法官，结束了数周以来因三名女性实名指控卡瓦诺曾有不当性行为而引发的政治、媒体和社会辩论战，也再次为特朗普的政治胜利添上了浓墨重彩的一笔。





报道称，在一个两极分化的美国，卡瓦诺成功出任最高法院大法官进一步凸显了国内社会分裂的加深。一部分人认为，对卡瓦诺性丑闻仅为期五天的调查不过是一场哑剧，很多证人的证词都未被采纳。卡瓦诺则坚决否认相关指控，称它们 “ 是经过计算和协调的政治打击 ” 。





特朗普非但没有远离这场是非，反而深陷其中。他始终坚称卡瓦诺是清白的，不断维护这位由他提名的保守派法官，并将这起事件描述为民主党的政治迫害和美国的又一场身份战争。





报道称，经过数周的新闻解析、党派间攻击和街头抗议后，今天迎来黎明的美国比昨天更加分裂。不容置疑的一点是，特朗普和共和党人在不到两年的时间里已经把两名大法官安插进了最高法院，使得保守派在这一决定性法院中占据多数，再次凸显的两极分化让人觉得最高法院比以往任何时候都更具意识形态性和党派性。





另据美国《华盛顿邮报》网站 10 月 6 日刊文称，有关批准卡瓦诺担任最高法院大法官的斗争使美国陷入了特朗普总统选择卡瓦诺之前的局面：深度分裂，政治上两极分化，很多人敌视反对派的看法，但这并不意味着每件事都恢复了现状。





文章称，由于美国历史上的这个痛苦时刻，分裂被扩大了，这类冲突的强度除非会随着时间消退，否则对卡瓦诺任命的批准将以意味深长的方式发挥影响，并在中期选举、最高法院、女性与男性之间不断扩大的政治分歧中显现出来。





文章指出，这项提名注定会变成一场野蛮的战斗，因为卡瓦诺可能在很多年里让最高法院的天平倾向右派。如果这个理由不足以让这项提名产生政治热度，那还有一个附加因素 —— 保守派集团的思想领袖安东宁 · 斯卡利亚大法官去世后， 2016 年初，参议院多数党领袖米奇 · 麦康奈尔拒绝就时任总统奥巴马提名梅里克 · 加兰担任最高法院大法官举行投票，甚至不愿举行听证会，民主党人对此依然感到极为不满。因此，这也是左派和右派之间典型的理念对抗，共和党人从一开始就棋高一着，并取得了全面优势。正如他一贯所做的那样，特朗普以民主党人最终不可能战胜的最有力的战术发起了战斗。





文章表示，如今，美国政治分裂事件几乎已经变得司空见惯，但在距离重要的中期选举这么近的时候上演非常罕见。因此，有关卡瓦诺的对抗的最直接影响将在中期选举中显现。





中期选举结果难以预料





据英国广播公司网站 10 月 7 日报道，美国共和党终于拿到了确保卡瓦诺出任最高法院大法官的选票，尽管这场战斗已经结束，政治战争却才刚刚开始。





报道称，在今年的大部分时间里，关键指标都显示，在 11 月的中期选举中，民主党将表现强劲。由于对总统的政策和言辞上的倾向性感到愤怒，左倾选民似乎迫不及待地想要表达出他们在投票时的话语权。他们为民主党候选人提供了大量政治捐款。在全国范围的初选和特别选举中，参加投票的人数创下了纪录。经过两年后，他们迫切希望采取行动消除 2016 年总统选举失利带来的痛苦。





报道指出，面对民主党的这种攻势，特朗普及其团队试图团结他们的保守派支持者。在围绕卡瓦诺的战斗中，以及有关男人都有可能被诬告性行为不当的暗示中，总统可能找到了他的灵丹妙药。





另据埃菲社 10 月 6 日报道，在一个月内，美国就将举行特朗普入主白宫以来的首次国会选举，众议院 435 个席位、参议院 100 个席位中的三分之一、 30 多个州的州长和数百个地方和州的立法和行政机构的公职将由选举决定。此次选举被视为对总统的一场 “ 公投 ” ，民主党希望在其中夺回一些席位。





“ 我认为进步运动很强势，但规模可能不会像我们预期的那么大。 ” 艾奥瓦大学政治学教授斯特芬 · 施密特在谈到民主党所谓的 “ 蓝潮 ” 时表示。





《纽约时报》预测数据显示，民主党有 75% 的机会拿下众议院，他们至少需要再获得 24 个席位，才能从共和党手中夺回控制权。参议院的情况则更为复杂，佛罗里达州、亚利桑那州、得克萨斯州、印第安纳州、密苏里州和蒙大拿州是选情最为胶着的一些地区，但《纽约时报》认为，共和党人继续控制参议院的可能性较高，达到 78% 。





此外据台湾 “ 中央社 ”10 月 6 日报道，根据共和党内部民调，代表共和党的深红选区选民高度支持卡瓦诺提名案。参议院多数党领袖说，有迹象表明，卡瓦诺的争议让这些共和党铁票更显坚定。





报道称，不可讳言，内部倒戈的民主党、发动抗议的女权运动者对卡瓦诺顺利出任大法官深感受挫，但要就此论断民主党在中期选举中失利还言之过早。卡瓦诺出任美国大法官对特朗普与共和党而言可谓赢家，但这股气势能否延续到中期选举仍很难说，毕竟女性浪潮后坐力强大，民主党缠斗空间余裕。





特朗普对女性的蔑视言行与 “ 我也是 ” 运动的风起云涌，让今年女性参选大爆炸。拉特格斯大学统计，今年投入选举的女性总数达 589 名，其中已有 273 名通过党内初选，她们将角逐联邦参众两院议员席位或州长职务。





报道称，不管中期选举结果如何，美国都将是最大输家，卡瓦诺提名案将两党政治最丑陋的恶斗与算计赤裸裸揭示在民众眼前，也加深美国社会原已严重的分歧裂痕。

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