叙外长喊话库尔德人：别寄望美国 会被利用再抛弃

据俄罗斯卫星网报道，当地时间 9 月 30 日，叙利亚外长穆阿利姆在接受采访时表示，如果库尔德人寻求分离，大马士革将不得不诉诸军事解决幼发拉底河以东领土问题。同时，他喊话库尔德人，不要寄希望于美国，否则只会被利用以实现他们自己的目的，最后被抛弃。

据报道，穆阿利姆称，叙人民不接受分离主义。他认为，在库尔德人居住地区没有关于分离的讨论。他表示，美国在该问题上的做法是危险的， “ 美国未经叙当局允许来到该地区，因此他们在那里的存在是非法的。该国开始非法建立自己的军事基地。因此我声明，使问题复杂的不是库尔德人，而是美国的存在，这给了库尔德人在大马士革合法政权框架外采取行动的希望。 “

他同时喊话库尔德人，不要寄希望于美国。 “ 这是幻想，他们应该好好吸取上世纪的教训。大国一直利用他们，以实现自己的目的，然而又抛弃了他们。但叙利亚不会抛弃他们。如果他们寻求分离，采取美国的立场，那么我可以说，我们将选择一条不得已而为之的道路。 ”





据悉，叙政府军同库尔德武装是在叙利亚控制领土最多的双方。叙内战爆发后，库尔德人主导的军事联盟 “ 叙利亚民主军 ” 获得美国扶持，从 “ 伊斯兰国 ” 手中夺取大片土地，如今控制叙利亚四分之一的国土，主要位于北部和东部。

对叙利亚的未来方向，双方一直分歧明显。库尔德人欲与叙政府达成政治协议，在他们所控制的区域内实现自治，但巴沙尔政府希望恢复全面的控制。库尔德人 2016 年单方面宣布设立 “ 联邦区 ” ，但没有得到叙利亚政府承认。不过今年 5 月，叙利亚总统巴沙尔 · 阿萨德对库尔德人的政治诉求作出回应，他松口称，愿就自治问题向库尔德人敞开谈判的大门。

今年年初，土耳其军队进攻叙西北部阿夫林地区，打击

“

叙利亚民主军

”

主力部队

“

人民保护部队

”

。美军作为土耳其和库尔德武装的

“

双料盟友

”

，没有出手干预。对此，库尔德方面曾表示，美军反应令库尔德人非常失望。

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