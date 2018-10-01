坚守岗位放飞最后一架飞机 印尼空管员地震中牺牲

印尼地震及海啸已致至少 832 人死亡。在这一惊险时刻， 21 岁的印尼帕卢机场空中管制员孤身一人留在塔台，确保最后一架飞机成功起飞，逃离灾难。但他自己却伤重不治，牺牲在了岗位上。

据《今日俄罗斯（ RT ）》 9 月 30 日报道， 28 日，印度尼西亚苏拉威西岛发生地震后，阿贡（ Anthonius Gunawan Agung ）成了唯一留在帕卢机场空中交通管制塔里的人。

他的同事们因建筑剧烈摇晃而选择了逃命，但 21 岁的阿贡选择坚守岗位，确保印尼巴泽航空（ Batik Air ）的 6321 航班成功起飞。此时，跑道上已经出现了深深的裂缝。





当飞机成功起飞，安全有了保障后，余震来临了。由于担心自己会被困在废墟下，阿贡从建筑的 4 楼跳了下来，不但摔伤了腿，还受了内伤。

据报道，阿贡被紧急送往附近的医院，但医生决定把他转移到另一家更大的医院，去接受更好的治疗。然而，在运送他的直升机抵达目的地前，阿贡最终伤重不治，离他 22 岁生日只有一个月的时间。

印尼空中导航公司（ Air Navigation Indonesia ）的发言人称，阿贡的牺牲可能拯救了数百人的性命。

“ 他批准了这次飞行，如果他在飞机起飞前离开岗位，飞机内的数百人可能会处于危险之中。不幸的是，我们今早在直升机抵达帕卢前失去了他。 ”

据报道，周六，大家为阿贡举行了英雄告别仪式，士兵们将他的遗体抬到了葬礼上。





为了表彰他的勇敢与牺牲，印尼空中导航公司把他的级别提高了 2 级，称他在保障飞行安全方面 “ 表现出了极大的奉献精神 ” 。

据中国地震台网消息，印尼苏拉威西省 28 日下午发生 7.4 级地震，随后引发大规模海啸。法新社 30 日又援引印尼应急部门称，印尼强震及海啸造成的死亡人数已升至 832 人。

据外媒报道，印尼中苏拉威西省首府的帕卢机场已于

30

日重新开放，而当地的救援行动仍然在进行中。

Twitter

sgnypost





