2040年西班牙人均寿命将达85.8岁 或居长寿榜榜首

法媒称，17日发布的一份研究报告指出，到2040年，西班牙可能超越日本，重新位居人均寿命全球排行榜榜首。而美国的排名将从第43位跌至第64位。
据法新社10月16日报道，到2040年，西班牙（第一）、日本（第二）、新加坡（第三，与2016年持平）和瑞士（第四，排名后退）的男女两性人均寿命都将超过85岁。如若西班牙保持目前的健康趋势，人均寿命有望达到85.8岁（2016年为82.9岁）。
根据预测，59个国家的人均寿命到2040年将超过80岁，包括中国，其排名将从第68位上升至第39位。
报道称，葡萄牙将从第23位攀升至第五位，加拿大和比利时的排名则将退后，分别从第17位退至第27位、从第21位退至第28位。法国在长寿榜上仍将保持第八位的排名，不过人均寿命将从2016年的82.2岁增至2040年的84.3岁。
报道指出，在2040年排行榜的最末位置，人均寿命将不足65岁，主要是一些非洲国家，例如中非共和国、莱索托、索马里和津巴布韦。
报道称，这份研究报告发表在医学杂志《柳叶刀》上，考虑了自2016年至2040年间，195个国家和地区的250个致死原因。
报道还称，在富有国家当中，美国名次下跌最严重，从第43位跌至第64位，人均寿命增长刚刚超过一岁（从2016年的78.7岁增至2040年的79.8岁）。作为比较，英国人均寿命增加了两年半，从80.8岁增至83.3岁。
报道还提到，随着老龄化，阿尔茨海默病将是西班牙十大主要死因之首。
报道称，就全球来说，非遗传性疾病和事故的致死重要性在增加，十大主要死因中有八项归于这两类（贫血性心脏病，主动脉瓣钙化，慢性阻塞性支气管肺病，慢性肾病，阿尔茨海默病，糖尿病，交通事故，肺癌）。
华盛顿大学卫生统计评估研究所（IHME）进行的这份研究显示，动脉高血压、肥胖、高血糖、吸烟和喝酒是能够解释未来绝大部分死亡轨迹的五大主要因素。该研究所还提到了治理大气污染的必要性。
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