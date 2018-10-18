2040年西班牙人均寿命将达85.8岁 或居长寿榜榜首

法媒称， 17 日发布的一份研究报告指出，到 2040 年，西班牙可能超越日本，重新位居人均寿命全球排行榜榜首。而美国的排名将从第 43 位跌至第 64 位。

据法新社 10 月 16 日报道，到 2040 年，西班牙（第一）、日本（第二）、新加坡（第三，与 2016 年持平）和瑞士（第四，排名后退）的男女两性人均寿命都将超过 85 岁。如若西班牙保持目前的健康趋势，人均寿命有望达到 85.8 岁（ 2016 年为 82.9 岁）。

根据预测， 59 个国家的人均寿命到 2040 年将超过 80 岁，包括中国，其排名将从第 68 位上升至第 39 位。

报道称，葡萄牙将从第 23 位攀升至第五位，加拿大和比利时的排名则将退后，分别从第 17 位退至第 27 位、从第 21 位退至第 28 位。法国在长寿榜上仍将保持第八位的排名，不过人均寿命将从 2016 年的 82.2 岁增至 2040 年的 84.3 岁。

报道指出，在 2040 年排行榜的最末位置，人均寿命将不足 65 岁，主要是一些非洲国家，例如中非共和国、莱索托、索马里和津巴布韦。





报道称，这份研究报告发表在医学杂志《柳叶刀》上，考虑了自 2016 年至 2040 年间， 195 个国家和地区的 250 个致死原因。

报道还称，在富有国家当中，美国名次下跌最严重，从第 43 位跌至第 64 位，人均寿命增长刚刚超过一岁（从 2016 年的 78.7 岁增至 2040 年的 79.8 岁）。作为比较，英国人均寿命增加了两年半，从 80.8 岁增至 83.3 岁。

报道还提到，随着老龄化，阿尔茨海默病将是西班牙十大主要死因之首。

报道称，就全球来说，非遗传性疾病和事故的致死重要性在增加，十大主要死因中有八项归于这两类（贫血性心脏病，主动脉瓣钙化，慢性阻塞性支气管肺病，慢性肾病，阿尔茨海默病，糖尿病，交通事故，肺癌）。

华盛顿大学卫生统计评估研究所（

IHME

）进行的这份研究显示，动脉高血压、肥胖、高血糖、吸烟和喝酒是能够解释未来绝大部分死亡轨迹的五大主要因素。该研究所还提到了治理大气污染的必要性。

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