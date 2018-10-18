加拿大吸食大麻合法化 每家可最多种植4棵大麻

作为加拿大总理特鲁多的招牌政策之一，从加拿大当地时间 10 月 17 日开始，持有及使用作为嗜好品的大麻将被合法化。这使得加拿大成为继南美乌拉圭之后，第二个使用大麻合法化的国家，同时也是七国集团（ G7 ）中的首例。

据美联社 10 月 17 日报道，按照新的法规，加拿大政府允许每名成年人最多持有 30 克干燥大麻。除部分地区外，居民家中可最多种植 4 棵大麻。另一方面，向未成年人出售大麻的人会面临最高 14 年的监禁。成年人年龄原则上为 18 岁，但各省政府可以自行规定相关细节。

美联社预计 17 日将有超过 100 家销售消遣类大麻的零售店开业，今后可能进一步增加。日本共同社报道称，此前，大麻在加拿大仅仅限医疗使用。但特鲁多政府解释称，鉴于大麻通过贩毒组织作为消遣用品已在加拿大境内广泛流通，因此此举旨在进一步减少青少年接触贩毒的可能。

然而，对于加拿大政府的这一政策，许多加拿大民众并不欢迎。此前，加拿大 CTV 新闻台委托的调查结果显示，大麻合法化后， 71% 的受访者对吸食大麻不感兴趣；对于二手大麻的危害， 63% 的受访者表示或多或少的忧虑。其中， 40% 表示担心， 23% 表示有点担心，完全不关心的只有 23% 。





值得注意的是，在大麻已经合法化的同时，很多关于吸食大麻的相关问题却没有理清。加拿大多家媒体指出，诸如在工作场所休息时是否可以吸大麻、驾车安全问题、美加过境问题、涉及大麻的孩童教育问题等，尚未出台具体的法规，预计将在大麻合法化之后引发诸多问题。

对于大量在加拿大留学的中国学生来说，加拿大大麻合法化使得他们倍感困惑。一位在加拿大安大略省留学的中国学生对澎湃新闻（ www.thepaper.cn ）表示，他担心会因被迫吸入二手大麻而影响身体的健康，也对大麻合法化之后的治安表示担忧。 “ 对于吸食大麻的人来说，这项政策是喜讯。但是对于不吸食大麻的人来说，就是另一种权利的丧失。 ”

2013

年，乌拉圭成为全球首个解禁家庭与个人种植和使用大麻的国家。美国多个州允许以医疗目的使用大麻，科罗拉多州等还允许使用消遣类大麻。今年

6

月，加拿大参众两院通过持有和使用大麻合法化法案后，特鲁多宣布

10

月起正式实施。

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